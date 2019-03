Prémios do Imobiliário. À procura dos melhores projetos de 2018

O imobiliário é uma atividade que contribui ativamente para a economia portuguesa. Ao longo dos anos, tanto o Expresso como a SIC Notícias têm vindo a acompanhar este sector. Juntam-se agora e vão distinguir, através da primeira edição dos Prémios do Imobiliário, o que de melhor se faz nesta matéria, em Portugal. O galardão irá premiar os projetos concluídos em 2018

TIAGO MIRANDA

As inscrições para a primeira edição deste galardão estão abertas a partir de hoje, dia 2 de março. Podem candidatar-se até dia 15 de abril os projetos de imobiliário, soluções de promoção e mediação imobiliária e empreendimentos, situados em território nacional, cuja construção tenha sido concluída e ou considerada como tal, no essencial da obra, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.