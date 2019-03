Preço da batata dispara 100%

O mais natural é entrarmos no supermercado, metê-las no carrinho das compras juntamente com outros bens de consumo, chegar à caixa, pagar e nem sequer darmos conta do valor que está inscrito na etiqueta ou do que estava referido na prateleira.

Mas a verdade é que, desde julho/agosto do ano passado até agora o preço da batata aumentou 100%, em média, tendo passado dos 50 cêntimos por quilo para cerca de um euro, dependendo do sítio onde estivermos a fazer as compras.