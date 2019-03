Ministro das Finanças alemão ao Expresso: “Não se preocupem. A Alemanha continua a crescer”

Carsten Koall/picture alliance via Getty Images

Foi por pouco que a Alemanha escapou à recessão técnica no último trimestre de 2018. Mas o ministro alemão das Finanças desdramatiza a desaceleração económica e lembra que, desde que chegou ao Governo de Merkel, há quase um ano, aumentou o investimento público. Em 2018, foram €48,1 mil milhões a nível federal, mais 6,2% do que no ano anterior.

Olaf Scholz é também vice-chanceler, vem do SPD e partilha a família socialista europeia com o PS de António Costa e o PSOE de Pedro Sánchez. Numa entrevista ao Expresso e ao “El País”, defende uma agenda social, mais soluções europeias e mostra-se otimista de que a zona euro terá um instrumento orçamental para apoiar a convergência e a competitividade.