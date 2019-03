Governador do banco de França ao Expresso: “Bancos estão mais robustos do que na crise financeira”

Há cada vez mais vozes a avisar para a chegada de uma nova crise. Na zona euro, os sinais são de abrandamento com Itália a chegar ao fim de 2018 em recessão técnica e a Alemanha praticamente estagnada. François Villeroy de Galhau, governador do Banco de França e um dos membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) que se reúne na próxima semana, recusa a ideia de uma recessão. “Existe claramente um abrandamento mas não é uma recessão”, garante em entrevista ao Expresso. Esta questão foi uma das que o Expresso Diário avançou na edição de quarta-feira que era o último dia de ‘silêncio’ a que os membros do Conselho do BCE estão obrigados na semana que antecede as decisões de política monetária.

Villeroy de Galhau explicou que “o cenário mais plausível” é “que se trata de um abrandamento temporário, devido essencialmente à incerteza geopolítica, com uma possível recuperação ainda este ano”. Neste contexto, refere, “continua a acreditar que a normalização gradual da política monetária é desejável”. No final de 2018, o BCE terminou as compras líquidas de dívida mas irá continuar a reinvestir os títulos que forem reembolsados. A expectativa no mercado é que a primeira mexida seja nas taxas de juro negativas dos depósitos dos bancos que, neste momento, estão em -0,4%. Mas isto é se tudo correr como planeado. Porque, como diz o banqueiro central, “se o abrandamento se tornar mais prolongado, temos de nos adaptar” até porque “somos flexíveis quanto ao calendário e pragmáticos sobre a intensidade dos instrumentos ao nosso dispor”.

Mas de uma coisa tem a certeza quando olha para a crise financeira que nasceu nos EUA há mais de 10 anos: “Se olharmos para as duas crises — 2008/2009 e 2011/2012 — sem dúvida os bancos estão hoje mais robustos e resilientes. Isto não é por acaso. É o resultado do fortalecimento da regulamentação internacional (Basileia III), da construção da união bancária na Europa e dos esforços dos próprios bancos.” Apesar disso, insiste que “nunca devemos desistir ou diminuir a nossa vigilância” uma vez que “existem atualmente incertezas económicas e desequilíbrios económicos e, se olharmos para o sector financeiro, há menos progressos em entidades que não são bancos, incluindo a chamada banca sombra”.

Recusa, no entanto, recomendar políticas sobre a melhor forma de lidar com a desaceleração — “como banqueiro central não tenho que dar conselhos aos governos nacionais” — mas não se poupa nos elogios a Portugal: “O que posso sublinhar é que a recuperação em Portugal nos últimos cinco anos é bastante impressionante: no crescimento, na redução do desemprego e na diminuição do défice. É o resultado de um ajustamento e de reformas corajosas. É também um sinal encorajador para o resto da Europa: as reformas funcionam.”

Um dos riscos maiores que pairam sobre a economia europeia neste momento é o ‘Brexit’. Neste ponto, o governador do Banco de França insiste que o que se deve desejar “é um acordo” e que, “quanto mais cedo, melhor”, porque um não acordo é mau para todos, a começar no Reino Unido.

Independentemente das dúvidas e das críticas que possam existir, Francois Villeroy de Galhau não tem dúvidas que a moeda única chega aos 20 anos de idade com “um sucesso”. Mas que precisa de melhorias, nomeadamente na união económica: “Devemos fortalecê-la sob a liderança, entre outros, de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo. Se olharmos para a substância, devemos reforçar a união bancária (que ainda não está completa) e a união dos mercados de capitais. Ambas são necessárias para aproveitar melhor a poupança privada que é abundante na Europa. Deveriam existir também alguns mecanismos públicos: o reforço do Mecanismo Europeu de Estabilidade e, possivelmente, um instrumento orçamental dentro da zona euro.”

Em 2014 foi concluído “o pilar da supervisão” da união bancária e “a prioridade agora é ter um pilar de resolução eficiente para lidar com os bancos”. O que passa pela possibilidade de apoio (backstop) do Fundo Único de Resolução, cujos princípios foram decididos em dezembro passado, mas ainda não está totalmente operacional. O governador francês insiste ainda na necessidade de haver maior concentração de bancos: “A zona euro também beneficiaria de mais consolidação de bancos entre países para haver verdadeiros bancos pan-europeus. Temos bancos significativos na Europa que poderiam desempenhar esse papel. E isso tem desvantagens para a alocação ótima da poupança privada.”

Em relação ao aparente paradoxo de a dívida pública ser considerada risco ‘zero’ para efeitos de rácios de capital dos bancos, quando se pretende desligar o mais possível o destino de bancos e Estados em caso de crise, Francois Villeroy de Galhau diz apenas que “é um tema delicado que está também a ser discutido a nível global no Comité de Basileia” e que “ainda está sob escrutínio”. E concorda com a ideia de haver um ativo seguro europeu que possa substituir as dívidas dos países, para “o reforço da união económica e monetária” e “o desenvolvimento do papel internacional do euro”, mas sem mutualização da dívida.

Não avança muito sobre o substituto de Draghi — “é para os políticos” — e prefere sublinhar a importância da independência do banco central: “A independência é a melhor proteção para os cidadãos e a sua confiança na moeda. É útil lembrar isso perante o que está a acontecer, não apenas na Europa.” É, lembra, um dos três princípios sagrados: “O mandato de estabilidade de preços; independência; e o interesse geral europeu.”

Sobre o futuro diz que “houve um progresso significativo na redução dos NPL na zona do euro, incluindo Portugal” e que a prioridade agora deve ser aplicar as orientações do Mecanismo Único de Supervisão e da Comissão. Deixa ainda um alerta sobre a digitalização — “uma grande disrupção para o sector financeiro” — com várias vertentes. As “menos interessantes são os criptoativos, que provavelmente estão a desaparecer”. A “mais significativa, além das fintechs, é o aumento da participação de grandes empresas tecnológicas nos serviços de pagamento ou no fornecimento de competências chave para o sector bancário”.