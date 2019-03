Estado financia aumento mínimo de pensões de ex-bancários e a banca fica com tudo

Complemento até €10 para pensões mais baixas também está a ser pago aos reformados da banca. E quem beneficia são os bancos

TIAGO MIRANDA

Nos últimos três anos o Governo avançou com um complemento até €10 para compensar quem recebe pensões mais baixas, mas o dinheiro nem sempre chega aos bolsos certos. Os reformados da banca que descontaram alguns anos para a Segurança Social também estão a receber este apoio, apesar de terem pensões acima da média, e quem está a beneficiar são os bancos, que, pelo caminho, retêm a verba.

A história é bizarra e, para se perceber os seus contornos, exige que se recue no calendário para reconstituir os factos que lhe dão origem. Em 2017, por pressão dos parceiros à esquerda, o Governo garantiu que todos os reformados com pensões até sensivelmente €650 teriam assegurado um aumento anual de, pelo menos, €10. A prática repetiu-se em 2018 e em 2019 e foi justificada com o facto de estes reformados terem perdido muito poder de compra durante o período da troika. Pelo meio, para evitar distorções, introduziu-se na lei uma cláusula a dizer que o teto dos €650 seria aferido por pensionista e não por pensão: dito de outro modo, para saber quem tem direito ao complemento, somam-se as diversas pensões do reformado e só se esta soma ficar abaixo do patamar é que há lugar a apoio.