Entrevista a Christine Lagarde: “Espero que os políticos não cedam às tentações que vemos em todas as eleições”

Christine Lagarde esteve ontem em Lisboa para participar na reunião do Conselho do Estado a convite de Marcelo Rebelo de Sousa. O tema original do convite era o ‘Brexit’ e os riscos para a Europa, mas a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) aproveitou também para trazer elogios à forma como Portugal recuperou da crise e deixar alguns alertas. Em entrevista ao Expresso, fala num trajeto “impressionante” da economia portuguesa e de um exemplo que cita frequentemente como um caso de sucesso. Pela experiência política que tem, sabe como os políticos vacilam muitas vezes quando as eleições estão à porta. E é por isso que pede que não cedam, por maior que seja a tentação.

Qual a mensagem que trouxe a Portugal ao Conselho de Estado?

A mensagem principal é que somos parceiros de Portugal nos momentos duros e nos momentos bons. Portugal passou por uma fase difícil e saiu-se bastante bem. Temos muito respeito pelo que foi conseguido e estamos muito impressionados com o desempenho económico. Esta é a primeira mensagem. A segunda é que vamos continuar a ser parceiros de Portugal agora numa forma ‘normal’, em termos de aconselhamento de políticas, como parte de nosso acompanhamento económico. A terceira mensagem é que, agora que estão onde estão, assegurem-se de que preservam os ganhos e resistem aos choques e às ameaças externas que são abundantes em redor da economia portuguesa.