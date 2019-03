Bentley, Jeep e Hyundai são as marcas de carros que mais crescem em Portugal

A liderança do mercado português de automóveis em volume é da Peugeot, que em janeiro e fevereiro vendeu mais de 4 mil veículos no mercado nacional, com um crescimento de 7,4% face a 2018. Mas em termos relativos os maiores crescimentos neste arranque do ano pertencem a três marcas com perfis bem distintos: Bentley, Jeep e Hyundai.

As estatísticas da ACAP - Associação Automóvel de Portugal revelam que em janeiro e fevereiro a Bentley vendeu cinco carros em Portugal. Mais 400% do que em igual período do ano passado, quando tinha comercializado apenas uma viatura no mercado português.

O segundo maior crescimento relativo é da Jeep, que neste arranque do ano vendeu 241 veículos em Portugal, mais 143% do que no período homólogo de 2018. E a terceira taxa de crescimento é da Hyundai, que alcançou 890 unidades comercializadas no mercado português em janeiro e fevereiro, mais 91% do que no ano passado.

Há ainda, nas estatísticas da ACAP, uma novidade: a inclusão da norte-americana Tesla na contabilidade. Só em fevereiro a Tesla vendeu 109 carros em Portugal (uma média de quase quatro vendas por dia), depois de em janeiro ter comercializado 15 viaturas. A associação não tem registo das vendas da Tesla em Portugal em 2018.

Na situação inversa, as marcas que este ano mais estão a cair são a Maserati (que caiu 70% no primeiro bimestre, de 11 veículos para apenas 3), a Audi (que afundou 50,1%, de 945 para 472 carros vendidos) e a Aston Martin (que vendeu até agora apenas um carro, face aos dois que tinha em igual período do ano passado).

A evolução das marcas de luxo, cujos volumes de vendas são residuais em números absolutos, dita com frequência variações percentuais elevadas, para cima ou para baixo, de um ano para o outro. Veja-se o caso da Lamborghini, que no ano passado entre janeiro e fevereiro não vendeu qualquer carro em Portugal e este ano já vendeu três.

A Ferrari, por seu turno, vendeu até ao momento três carros em Portugal, o mesmo registo que tinha tido em janeiro e fevereiro de 2018.

Globalmente, as vendas de ligeiros de passageiros em Portugal recuaram 2,1% nos primeiros dois meses do ano, para 34.542 veículos, de acordo com a ACAP.

A seguir à líder Peugeot, a segunda marca que mais vendeu nos primeiros dois meses do ano foi a Renault (3842 carros, com uma queda de 21,5% em termos homólogos). O terceiro lugar é da Mercedes-Benz (2738 veículos vendidos, num deslize de 5,4% face ao ano passado).

O Top 10 das vendas de carros em Portugal é completado pela Citroen, Opel, BMW, Fiat, Seat, Volkswagen e Nissan.