Avaliação bancária em máximo de 11 anos

É da natureza dos bancos aplicarem no crédito à habitação uma avaliação que segue o sentimento dominante no mercado. Se a maré é de exuberância, a banca navega no otimismo e alimenta a espiral de subida dos preços. O expediente bancário segue a pista de Serguei Bubka, o saltador que se habituou a bater o seu próprio recorde. Em janeiro, a avaliação completou uma série de 22 meses sempre a melhorar a marca. É preciso recuar 11 anos, um ano antes do colapso do Lehman Brothers, para encontrar um valor superior. A subida homóloga de 6,3% registada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) coloca o preço médio de janeiro (€1226/m2) ao nível do último trimestre de 2007 (€1230).

Em 2018, a avaliação unitária fechou o ano nos €1220 (uma valorização de 8,2%), traduzindo uma pedalada mensal de €7,75. Janeiro não destoa, mas revela um ligeiro abrandamento. Face a dezembro a subida média foi de €6.