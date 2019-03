Algarve prepara ‘Brexit’ com campanhas e novas rotas

Com o ‘Brexit’ ainda em aberto, e a possibilidade de ser adiado além da data prevista de 29 de março, o Algarve já tem em marcha uma série de medidas com vista a ‘segurar’ a sua principal fonte abastecedora de turistas. São ações que para a região envolvem um reforço de 50% na aposta no Reino Unido, além de se estenderem a mercados alternativos que estão a crescer de forma expressiva, como França, Itália, Irlanda, Dinamarca ou Suécia.

“Estamos atentos ao pior cenário do ‘Brexit’, embora o nosso desejo é que ainda possa haver um retrocesso — ou pelo menos que não se endureçam as condições de saída do Reino Unido se não houver acordo com a União Europeia”, salienta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação de Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção externa.

Campanhas associadas a bloggers ou youtubers

As medidas anti-‘Brexit’ em curso no Algarve incluem ações junto de 13 operadores turísticos e companhias aéreas do Reino Unido para o próximo verão, que envolvem investimentos da ATA, do Turismo de Portugal e dos privados, totalizando €750 mil. A estes somam-se €250 mil no âmbito do plano de combate à sazonalidade e para atrair mais rotas no inverno 2018-2019, que vai até abril. Destacam-se aqui os voos da EasyJet de Faro para Manchester, e também para diversos destinos na Alemanha, Áustria e Suíça, repondo rotas em aberto com as falências da Monarch, Nikki e Air Berlin.

O objetivo é “fidelizar os que já nos conhecem e procuram, como britânicos e alemães, mas também alargar a aposta a mercados como França que está a crescer de forma avassaladora (já a ultrapassar 1 milhão de dormidas) ou Itália a subir mais de 30%”, refere o responsável do turismo do Algarve, enfatizando as novas rotas para Bordéus, Marselha ou Milão. Além dos franceses e italianos, também os brasileiros deram no ano passado um salto de 38% em dormidas e os americanos de 29,4%.

Apesar de os ingleses estarem este ano a retardar as reservas no Algarve à espera do que vai acontecer ao Reino Unido, “a perspetiva é termos um verão com um bom nível de procura e a crescer em valor”, avança João Fernandes. Já em 2018 a região cresceu 4,7% em proveitos, embora as dormidas tenham descido 1%.

A mais recente medida especial no Algarve impulsionada pelo ‘Brexit’ é o plano de produto e mercado que envolve investimentos de €600 mil. “Tentamos seduzir o consumidor final com estas campanhas, chegando aos que nesta altura estão a planear as férias e ainda não sabem para onde ir”, o que também envolve a influência de bloggers, youtubers ou meta-searchers (para melhor perceção nas redes sociais) — e segundo o responsável alarga-se a grandes operadores de reservas como Expedia ou Hotelbeds. “Queremos potenciar o custo de oportunidade para que estas campanhas online façam efeito em cima das que temos com operadores turísticos e sejam dirigidas a um público que considera esta informação como relevante para a sua decisão”, explica João Fernandes.

E sem esquecer que o Algarve nesta fase enfrenta uma concorrência acesa. “Sabemos que a Turquia está a oferecer preços que para nós são difíceis de combater, e aqui temos de fazer valer a qualidade diferenciada do Algarve”, nota João Fernandes, lembrando que o desafio não é fácil, uma vez que os hotéis da região se especializaram desde sempre a receber ingleses e agora têm de adaptar a operação a outros mercados.

“O ‘Brexit’ induziu uma quebra da libra de 23%, desde o pico mais alto em 2015, e os britânicos estão mais sensíveis ao preço na zona euro”. Mas os ingleses são igualmente sensíveis “à imagem de acolhimento, e o Algarve quer passar uma mensagem genuína mas emocional de ligação de Portugal ao Reino Unido, dizendo que turistas e residentes deste país são bem-vindos pelos portugueses, é algo com um impacto muito importante”, frisa.

Operadores turísticos querem hotéis no Algarve

João Fernandes aplaude aqui as medidas de contingência do Governo português no caso de um ‘Brexit’ duro, como a isenção de vistos, o facto de as taxas de aeroporto não serem agravadas ou os ingleses poderem continuar a usar o sistema de saúde nacional.

E nesta altura os grandes operadores turísticos, mesmo com a Turquia a ressurgir, “querem voltar a ter posições em destinos tradicionais como o Algarve, e estamos a ser contactados por operadores no sentido de encontrar hotéis que possam gerir ou comprar”, adianta o presidente da ATA.

Com ou sem ‘Brexit’, o sector dá como certo que os ingleses são, e vão continuar a ser, o principal mercado turístico do Algarve. “Estamos a falar de reduções de procura, não vamos de repente perder um mercado que representa 50% das chegadas ao aeroporto de Faro”, ressalva o presidente da ATA, avançando que “não se avizinha que o mercado britânico deixe de ter um peso predominante no Algarve”.