Venda de carros elétricos triplica

Nos dois primeiros meses do ano foram vendidos em Portugal 1.181 carros elétricos, quase o triplo do valor registado no mesmo período do ano passado (401), ou seja um aumento de 195%.

Os dados, divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), mostram ainda que o período de janeiro a fevereiro de 2019, foram colocados em circulação um total de 41.075 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 0,8 %.

Apesar do apetite crescente dos portugueses pelos carros sem emissões poluentes, importa referir, no entanto, que nas vendas totais de automóveis em 2018, os elétricos representam apenas 1,8%, enquanto os híbridos convencionais já garantem 3,2% do mercado.

Em percentagem das vendas totais, nos carros elétricos Portugal é já o 4º país da União Europeia, apenas ultrapassado pela Áustria, Suécia e Holanda. Neste país as vendas de carros elétricos representaram quase 4% do total.