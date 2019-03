SIC volta à liderança global das audiências 12 anos e meio depois

A SIC foi o canal mais visto em fevereiro, uma mudança histórica. A estação de Paço de Arcos voltou à liderança no mês passado, 12 anos e meio depois, com audiências mensais de 18,6%, fruto dos resultados de “Casados à Primeira Vista”, “Júlia” ou a telenovela “Gabriela”, refere a Impresa, que detém a SIC e o Expresso, em comunicado.

“Decorridos dois meses de 2019, a SIC é a única a crescer em relação ao ano anterior, passando de um share total de 16,5% para um share médio de 18,6%. Também este ano a SIC reforça a liderança de há vários anos nos targets comerciais e em fevereiro vê confirmada pelos resultados, a liderança global das audiências, sendo, por isso, televisão preferida dos portugueses”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Quase treze anos depois, a SIC torna-se na estação líder em Portugal, algo que não acontecia desde o mês de julho de 2006. Em fevereiro, “o canal manteve a tendência de subida das audiências, que se verifica acentuadamente desde o último trimestre de 2018, quando passou a liderar as tardes dos dias úteis”, acrescentou a Impresa em comunicado.

Durante o dia, a estação de Carnaxide liderou sempre as audiências com os programas da Cristina Ferreira nas manhãs, Júlia Pinheiro e “Linha Aberta” nas tardes e João Baião nas manhãs de fim de semana.

No geral, o grupo de canais da estação de Carnaxide manteve a liderança em fevereiro, terminando o mês com 22,1% de share contra 21,0% do universo TVI e 16,3% do universo RTP.

No sector dos canais por subscrição, a SIC Notícias foi em fevereiro o canal de informação mais visto pelos portugueses, registando 1,6% de share, enquanto a SIC Mulher fechou o mês com 0,9% de share, a SIC Radical com 0,4% de share, a SIC Caras com 0,3% de share e a SIC K com 0,2% de share.