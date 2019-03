Mota-Engil lucra 24 milhões em 2018

A construtora da família Mota registou em 2018 níveis recorde de faturação e carteira de encomendas

A Mota-Engil fechou o exercício em 2018 com um recorde de receita de 2,82 mil milhões de euros (mais 8%) e uma subida nos lucros, registando 24 milhões (dois milhões em 2017).

A carteira de encomendas está em nível recorde (5,47 mil milhões), cabendo a África metade deste valor. (2,7 milhões). É uma carteira que alimenta mais de dois anos de atividade da construtora que lidera destacada o ranking do sector e opera em perto de 30 países.

Em 2018, a produção do conglomerado da família Mota registou uma evolução favorável em todas as regiões em que opera (Europa, África e América Latina), de acordo com os resultados anuais publicados esta sexta-feira.

Na frente operacional (EBITDA), o desempenho esteve ao nível do exercício anterior. A cifra de 409 milhões (405 milhões em 2017) levou a que a margem operacional registasse uma ligeira redução para 15%.

Os resultados financeiros registaram uma franca melhoria. As perdas caíram para metade (57 milhões face a 102 milhões em 2017).

Investimento sobe, dívida estabiliza

O investimento somou 287 milhões e focou-se, sobretudo, no financiamento de contratos de exploração de recursos naturais nos mercados africanos (186 milhões). Em 2017, investira 147 milhões.

A dívida líquida ficou no fim de dezembro nos 953 milhões (redução de 49 milhões face a junho), um valor que corresponde ao rácio de 2,3 face ao resultado de exploração, como assinala o grupo no comunicado sobre os resultados anuais. Em 2017, a construtora cortara 282 milhões na dívida, beneficiando de alienações.

América Latina supera os 1000 milhões

Esmiuçando por regiões, verifica-se que a América Latina é a que se revelou mais pujante.

A faturação bateu pela primeira vez a cifra dos 1000 milhões de euros, com um crescimento de 13%, e superou o contributo de África.

O conglomerado assinala que no segundo semestre a produção mensal na região esteve sempre na casa dos 100 milhões e que o desempenho operacional favorável (o EBITDA apurado foi de 140 milhões) foi "positivamente influenciado" pelo negócio de construção e de energia no México.

África volta a acelerar

Em África, a boa notícia é que no segundo semestre a produção entrou em modo de aceleração, recuperando de uma parte inicial do ano mais fraca.

É uma evolução que abre boas perspetivas para 2019, como assinala o grupo. A receita cresceu 5%, atingindo os 908 milhões de euros - no 1.º semestre ficara nos 362 milhões.

Os mercados africanos são os que geram uma margem operacional mais alta. Em 2018, a margem foi de 22% e o lucro de exploração de 194 milhões.

Na Europa, a faturação atingiu os 856 milhões (subida de 3%), sofrendo com a redução da margem do negócio e contribuindo apenas com um quinto para o resultado operacional apurado. A carteira de encomendas na Europa é de 1,2 mil milhões. O conglomerado subscreve uma visão positiva "sobre a evolução do mercado de infraestruturas português".

A Mota-Engil é a cotada do PSI 20 que mais sobe em 2019 (25%), recuperando de pesadas perdas de 2018. Surge com uma capitalização de 480 milhões e tem suscitado o interesse de gestoras de fundos internacionais, como a espanhola Cobas que tomou recentemente uma posição de 2%. Já o fundo soberano da Noruega (Norges Bank) reforçou no fim de 2018 para 3,6%.