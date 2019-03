“Já começamos a comprar terra numa zona ainda demasiado fria para cultivar vinhas” 

O espanhol Miguel Torres, presidente da Bodegas Torres, será um dos primeiros a falar na Climate Change Leadership, na Alfândega do Porto. Vai apresentar o plano da Torres & Earth que reduziu nos últimos 10 anos as emissões de CO2 por garrafa em 25,4% e fixou como objetivo chegar aos 30% em 2020. O compromisso ambiental da empresa catalã e os seus vinhos levaram-na a ser considerada dois anos seguidos a Marca de Vinhos Mais Admirada do Mundo pela Drinks International.

Fundada em 1870, a empresa tem sede em Barcelona, emprega mais de 1.300 trabalhadores e terá faturado no ano passado mais de 260 milhões de euros em 150 países, de acordo coma imprensa espanhola. Em entrevista ao Expresso, por escrito, Miguel Torres, representante da quarta geração de um grupo com produção em diferentes países, da Europa ao Chile e aos EUA, diz que não teve dúvidas em vir ao Porto. “Fazer apenas um pouco melhor não é suficiente. Temos de reduzir drasticamente as emissões e ajudar a descarbonizar o nosso planeta”, afirma o empresário que no seu dia a dia conduz um pequeno carro elétrico e já investiu 12 milhões de euros para reduzir a pegada de carbono da Bodega Torres. O clique para mudar? O filme “Uma verdade inconveniente” de Al Gore.

Na homepage da empresa, diz: quanto mais nos preocupamos com a terra, melhor vinho recebemos. Porquê?

Somos agricultores e os agricultores, por natureza, cuidam das suas terras. E há uma relação direta entre a qualidade de um vinhedo e a qualidade do vinho que se faz com as suas uvas. Há mais fatores, é claro, mas é na terra que tudo começa. Sermos uma empresa familiar é um factor que também nos leva a cuidar de nossa terra, já a pensar nas gerações futuras.

A empresa é de 1870 e assumiu esta viragem para sustentabilidade em 2008. Qual foi o factor determinante?

Começamos com nosso programa Torres & Earth em 2008, depois de eu ver o filme de Al Gore “Uma Verdade Inconveniente” com a minha mulher. Percebemos que não estávamos a fazer o suficiente como adega e que tínhamos de acelerar o passo. O programa Torres & Earth foi implementado para reduzir as emissões de CO2 por garrafa em 30% até 2020, comparativamente aos valores de 2008. Desde então, investimos mais de 12 milhões de euros e reduzimos nossa pegada de C02 em 25,4% (percentagem de 2017, certificada pelo Lloyd's).

E qual é, agora a evolução?

Em 2018 atingimos uma redução da pegada de CO2 de 26,7%, mas ainda estamos a aguardar essa certificação do Lloyd's. Para isso temos uma abordagem ampla que inclui energias renováveis, ecoeficiência nos transportes, otimização do uso da água, biodiversidade e medidas de adaptação nos vinhedos. Mas os principais contributos vieram da diminuição do peso da garrafa, do uso da nossa caldeira de biomassa e dos painéis solares fotovoltaicos.

Têm um projeto sobre captura e reutilização de dióxido de carbono. Pode explicar o que está em causa?

Em 2017, iniciamos várias experiências em pequena escala, em cooperação com universidades e empresas de tecnologia para encontrar formas de utilizar o CO2 produzido a partir da fase de fermentação das uvas. A meta é capturar 10% de nossas emissões de C02 nos próximos anos.

E a mudança climática já está a ter impacto na produção de vinho?

Quase todos os produtores de vinho do mundo notaram mudanças no clima nas últimas décadas. Na Torres, por exemplo, observamos um aumento de aproximadamente 1 grau centígrado na temperatura média nos últimos 40 anos. Isto afeta as nossas videiras e o início da vindima é agora, em média, 10 dias mais cedo do que há 20 anos atrás. Esta é uma forma de vermos como a videira é sensível a mudanças de temperatura.

Não basta vindimar mais cedo?

As diferentes partes de uma uva de vinho não amadurecem necessariamente no mesmo ritmo. Quando o tempo estiver mais quente, o fruto das uvas ficará mais maduro e doce mais cedo. Mas as sementes e a as peles amadurecem mais devagar, o que provoca um crescente desequilíbrio na maturidade. Então, para já e talvez nos próximos 20 anos, a palavra-chave é retardar o amadurecimento. É por isso que implementamos uma série de práticas de viticultura para atrasar o amadurecimento das uvas. Mas também temos vivido fenómenos climáticos extremas devido às mudanças climáticas que provavelmente vão aumentar nos próximos anos. Um exemplo é 2017, um ano excelente em termos de qualidade, mas muito complicado no que respeita ao clima. Tivemos calor, tivemos geadas no final de abril, e, em alguns casos granizo e seca. Perdemos cerca de 2 milhões de kg de uvas.Portanto, há realmente um limite para definir o que uma videira pode suportar e, se as temperaturas continuarem a subir e a seca continuar a agravar-se, como muitos cientistas prevêem, temos grandes problemas pela frente.

E haverá mudanças no mapa das regiões?

Sim, isso significa que o mapa das regiões vitícolas pode mudar drasticamente. Não acho que isto significa o fim do cultivo da videira em Penedes, a nossa área de origem, mas muito provavelmente teríamos que replantar as variedades de uvas que são mais resistentes a altas temperaturas e stress hídrico. Na verdade, já plantámos vinhas em áreas mais frias, como os Pré-Pirinéus, onde temos mais de 100 hectares a cerca de 1.000 metros de altitude, o que está a dar excelentes resultados. E também já começamos a comprar terra a 1200 metros de altitude, numa zona ainda demasiado fria para cultivar vinhas.

E estão a estudar as castas mais resistentes?

Temos um projeto de pesquisa sobre castas autóctones iniciado há 30 anos. O objetivo era trazer de volta variedades esquecidas, mas com sorte também podemos descobrir que algumas dessas castas esquecidas são muito resistentes à seca e ao calor.

Também tem opções sustentáveis na sua vida pessoal?

Tento ajustar o meu estilo de vida para dar o meu pequeno contributo contra o aquecimento global. Tenho por exemplo um pequeno carro elétrico com uma autonomia de 250 km, mais do que suficiente para as minhas viagens diárias. E na minha casa, perto da adega, tenho painéis solares para produzir eletricidade e responder às necessidades do aquecimento e do ar-condicionado. Também tento andar a pé ou de bicicleta sempre que é possível e reduzi o meu consumo de carne a mínimos. Se tiver de ir a Madrid, opto pelo comboio de alta velocidade. Infelizmente, para as outras viagens que tenho de fazer ainda não consegui encontrar alternativas ao avião.

Porque vem à conferência do Porto?

Para apoiar o esforço de Pancho Campo, representante do Porto Protocol em Espanha. E a minha mensagem principal é simples. Fazer apenas um “pouco” melhor não é suficiente! Temos de reduzir drasticamente as nossas emissões e ajudar a descarbonizar o nosso planeta.