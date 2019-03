“Já é tarde demais para termos apenas uma pegada neutra” 

Esta rede familiar de 140 restaurantes, serve 50 milhões de clientes por ano e plantou 2 milhões de árvores desde 2008. Trabalha só com energia eólica, reduziu os desperdícios na cozinha para menos de 1% e passou a colocar no menu o impacto climático de cada uma das escolhas do cliente. Também mudou o nome de Max Hamburgers para Max Burgers. “Todos juntos, ainda podemos mudar a história da luta contra o aquecimento global e, em vez de nos rendermos ao fracasso, podemos festejar uma vitória”, diz Karj Török.

Podemos mudar a história do aquecimento global pelas nossas escolhas alimentares?

Podemos mudar a história do aquecimento global mostrando que é possível ter uma pegada positiva já hoje, em vez de esperarmos por 2050, como define o Acordo de Paris. E isso significa eliminar mais gases do que aqueles que emitimos para a atmosfera, medindo todas as emissões de carbono para as reduzir e para capturar mais de 110%.

Desde junho de 2018 dizem que têm os primeiros hamburgers do mundo com uma pegada positiva. O que significa isso exatamente?

Desde junho do ano passado provamos que é possível ter uma pegada positiva. E se uma cadeia sueca de hamburgers que nasceu acima do círculo polar consegue fazer isso, muitos outros podem chegar lá. Já é tarde demais para sermos apenas neutros no que respeita a emissões. Sabemos que não é suficiente reduzir emissões para garantir apenas o aumento de 1,5 graus na temperatura até 2100. Provavelmente isso não será suficiente nem para limitar a subida da temperatura a dois gaus. Ter uma pegada neutra é um passo na direção certa, mas já não é suficientemente ambicioso. Temos todos de ter uma pegada positiva.

Faz sentido pensar em ter a pegada de carbono no rótulo dos alimentos?

Faz todo o sentido. Ajudar os consumidores a decidir de forma informada é importante porque ninguém quer destruir o mundo. Em 2008 nós tornamo-nos o primeiro restaurante no mundo a colocar o impacto de cada escolha no clima diretamente no menu.

E quantas árvores é preciso plantar para neutralizar o impacto de um hamburger?

Depende do tipo de hamburger e do tipo de árvore. Uma árvore de grande porte pode absorver várias toneladas de CO2, mas uma árvore pequenina absorve talvez apenas 1% disso. E um hamburger grande de carne vermelha pode emitir 3 kg de CO2, enquanto uma referência média e vegetal fica nos 0,1 kg. Por isso a resposta deve estar algures entre os 10 e os 10 mil hamburgers por árvore.

A indústria da carne não contesta esta vossa estratégia de marketing?

De alguma forma, eles querem contestar o pressuposto de que a carne bovina é o grande vilão climático e penso que estão certos nesse esforço. Não tem de ser a carne de vaca a ter o maior impacto no clima. Basta ser produzida de uma forma eficiente e sustentável. O que eu quero é ver essa indústria entender que a produção de carne de vaca e de leite deve mudar drasticamente. Quero ver mais inovação porque temos de reduzir drasticamente a pegada de carbono da carne. Sem isso, no futuro, um clássico como o hamburguer de carne de vaca pode ter de deixar de ser um herói no cardápio.

Tudo o que fizeram para reduzir a pegada de carbono foi um custo ou um investimento?

Definitivamente um investimento. Adotamos uma estratégia e vimos, até com alguma surpresa, que esta aposta no combate ao aquecimento global era mais lucrativa para nós do que a simples abertura de novos restaurantes.

E há novas medidas a adotar no futuro?

Vamos continuar a trabalhar para reduzir as nossas emissões e para inspirar outras empresas a adotarem, também, procedimentos no sentido de criar uma pegada positiva como padrão

O que é o clipop.org?

É um acrónimo de produtores climativamente positivos e é um website que criamos dedicado a registar os produtos com pegada positiva no mundo, para os consumidores, jornalistas e empresas os poderem encontrar e conhecer. Gostaríamos muito de ter aqui também produtores de vinho entre os primeiros 10 membros. E há muito espaço para serem os primeiros: o primeiro produtor, o primeiro vinho do Porto, o primeiro vinho tinto...

Vai participar na Climate Change Leadership, no Porto, no dia 6 de março. Qual será a sua mensagem?

Ainda podemos mudar a história do aquecimento global e ter sucesso. As empresas podem fazer dos consumidores os verdadeiros heróis do clima. Todos juntos, ainda podemos mudar a história da luta contra o aquecimento global e, em vez de nos rendermos ao fracasso, podemos festejar uma vitória”.