Veículo com despojos do Banif alivia risco da banca

O risco do sistema bancário baixou ligeiramente graças à Oitante, o veículo que ficou com os ativos do Banif que o Santander Totta não quis comprar em 2015. Esta entidade amortizou já metade do empréstimo - que foi subscrito pelo banco de capitais espanhóis -, dinheiro pelo qual o Fundo de Resolução está responsável devido a uma garantia concedida naquele ano.

“A Oitante, S.A. informa que antecipou hoje o pagamento de mais 15 milhões de euros relativos ao seu empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, contraído aquando da sua constituição a 20 de Dezembro de 2015 por força da resolução do Banif”, indica um comunicado enviado esta quinta-feira às redações por aquele veículo, que é detido na sua totalidade pelo Fundo de Resolução.

A Oitante ficou com créditos problemáticos, imóveis e participações financeiras que pertenciam ao Banif, que o Santander Totta não comprou, mas que tinham hipóteses de recuperação. Para compensar a entrega destes ativos, a Oitante teve de se financiar, emitindo 746 milhões de euros em obrigações, que foram subscritas pelo banco então liderado por António Vieira Monteiro (agora por Pedro Castro e Almeida). Este empréstimo estava garantido, na sua totalidade, pelo Fundo de Resolução que, por sua vez, foi contragarantido pelo Estado.

Com este reembolso, a Oitante, acumula, “em pouco mais de três anos, um total de amortizações de 376 milhões de euros, o que representa uma redução de 50,4 % face ao valor inicial do empréstimo obrigacionista, com vencimento em Dezembro de 2025”. A Oitante já tinha indicado esperar amortizar a totalidade do empréstimo antecipadamente, mais precisamente até 2021.

A venda de ativos é uma das formas encontradas para conseguir fazer estas amortizações, sendo que a entidade tem obtido resultados positivos - aliás, o veículo liderado por Miguel Artiaga Barbosa diz que as contas de 2018 "irão refletir a performance positiva da sociedade". Um exemplo dessas alienações foi a venda do Banif Banco de Investimento ao grupo chinês Bison.

Esta amortização reduz o risco a que o Fundo de Resolução, que é financiado pelas contribuições do sistema bancário, está sujeito, ainda que esta seja apenas uma parcela da sua exposição, desde logo devido à resolução do BES, cujos custos são ainda incertos.

A Oitante foi criada em dezembro de 2015, na intervenção do Estado ao Banif. O banco com esse nome ficou esvaziado de ativos e segue em liquidação. A grande parte da carteira passou para o Santander Totta.