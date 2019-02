Jerónimo Martins vai abrir este ano 310 lojas em Portugal, Polónia e Colômbia

Grupo vai investir entre 700 milhões e 750 milhões de euros. Em novembro a Polónia atingirá um marco "fundamental" segundo Pedro Soares dos Santos: a abertura da loja 3000 da Biedronka

2019 será mais um ano marcado pela forte expansão de lojas do grupo Jerónimo Martins e o destaque vai mais uma vez para a Polónia. Neste país, que é de onde vem a maior parte dos resultados e das vendas do grupo, serão abertas mais 100 lojas da Biedronka este ano e atingir-se-á, previsivelmente no início de novembro, a loja 3000, que será, segundo o líder do grupo Pedro Soares dos Santos, um marco “fundamental”.

Ainda na Polónia serão abertas mais 50 lojas da marca de saúde e beleza Hebe. E na Colômbia haverá mais 150 lojas e 2 centros de distribuição, estando ainda em aberto neste país a abertura de uma cadeia de cash & carry.

Quanto a Portugal, está previsto abrir mais 10 lojas Pingo Doce sendo que a ideia é continuar a investir em remodelações. No total o grupo vai investir entre 700 milhões a 750 milhões de euros este ano, dos quais 120 milhões de euros em Portugal. Pedro Soares dos Santos admite que as projeções de crescimento para o país são “muito moderadas”, tal como foram as do ano passado. “Basta comparar o ritmo de crescimento de Portugal face ao da Polónia”, avançou. “Não estou à espera em Portugal de grandes alterações ao padrão do consumo dos últimos anos, que é muito baixo”, acrescentou durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados.

O líder do grupo de distribuição tem referido que os próximos meses serão difíceis a nível político atendendo às eleições que estão marcadas – em maio há as eleições europeias e depois em outubro haverá eleições legislativas em Portugal e na Polónia.

Soares dos Santos não rejeita a hipótese de aquisições nas geografias onde o grupo está presente ou em mercados limítrofes mas deixa claro que a prioridade é o crescimento orgânico. Refere, por outro lado, que o plano de estímulos de 9,2 mil milhões de euros anunciado pelo governo polaco representa uma visão “ambiciosa e boa. Um país com uma classe média forte é um país saudável”.

No ano passado a Jerónimo Martins aumentou os seus lucros em 4,1%, para 401 milhões de euros. E as suas vendas cresceram 6,5%, para 17,3 mil milhões de euros, com crescimentos em todas as marcas e aumentos da quota de mercado.

O grupo anunciou que vai propor na Assembleia Geral de acionistas a distribuição de 204,2 milhões de euros em dividendos, o que está em linha com a política de dividendos que definiu. Mas este valor é metade do distribuído no ano passado. A redução é justificada pelo facto de este ano o grupo ter “projetos ambiciosos”.