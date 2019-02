Famílias portuguesas nunca consumiram tanto (e deram um empurrão a Centeno)

Com o desemprego no nível mais baixo desde 2004, os salários a ganhar tração e a banca de novo com os cofres abertos para emprestar às famílias, o consumo está em máximos. As famílias portuguesas nunca consumiram tanto antes, dando um empurrão ao crescimento económico no ano passado.

No quarto trimestre de 2018 as despesas de consumo final das famílias residentes em Portugal atingiram 29,849 mil milhões de euros em termos reais, o valor mais elevado de toda a série do Instituto Nacional de Estatística (INE), que começa em 1995.

O que consumiram as famílias? A principal fatia das despesas de consumo final dos agregados familiares cabe aos bens correntes não alimentares e serviços (agrega todo o tipo de bens que não sejam duradouros nem alimentares, além dos serviços), que atingiram 21,156 mil milhões de euros no quarto trimestre de 2018. Para encontrar um valor mais elevado é preciso recuar oito anos, ao quarto trimestre de 2010, ou seja, ainda antes da chegada da troika a Portugal.

A segunda rubrica com mais peso é a dos bens alimentares, que chegou aos 5,544 mil milhões de euros no quarto trimestre. É o valor mais elevado de toda a série do INE.

Por fim, as despesas de consumo final das famílias residentes em bens duradouros, como automóveis, computadores, mobília e eletrodomésticos, estão em máximos de quase 18 anos. Para encontrar um valor mais elevado do que os 3,149 mil milhões de euros contabilizados pelo INE no quarto trimestre do ano passado é preciso recuar aos primeiros três meses de 2001.

Consumo puxa pela economia

O resultado está à vista. Nos últimos três meses do ano passado o consumo privado aumentou 2,8% em termos homólogos, bem acima do incremento de 2,3% registado no terceiro trimestre.

Uma evolução que deu um empurrão à economia e, por arrastamento, às metas do Governo

A aceleração do consumo privado - a par do investimento - levou a um reforço do contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB), indicam os dados do INE, divulgados esta quinta-feira. Uma evolução que contrariou, pelo menos em parte, o agravamento do contributo negativo da procura externa líquida para o PIB, refletindo a diminuição das exportações de bens em termos reais.

Mesmo assim, a economia portuguesa abrandou no quarto trimestre de 2018, com o crescimento a ficar pelos 1,7% em termos reais, o que compara com 2,1% no trimestre anterior.

No conjunto de 2018, o PIB aumentou 2,1% em termos reais, um valor muito aquém dos 2,8% observados em 2017. Ficou também abaixo da previsão do Governo, que atingia 2,3%. O ministro das Finanças, Mário Centeno, pode queixar-se das exportações, mas não se pode queixar do consumo das famílias portuguesas.