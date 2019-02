Desemprego em janeiro sobe para 6,7%

Em dezembro a taxa de desemprego foi de 6,6%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística

A taxa de desemprego em dezembro do ano passado situou-se em 6,6%, menos 0,1 pontos percentuais que no mês anterior e que a estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) para esse mês.

Face ao mesmo mês de 2017 o número de desempregados diminuiu 1,3 pontos percentuais.

A população empregada em dezembro ficou nos 4.841,8 mil pessoas, registando um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior e de 1,5% face ao mês homólogo de 2017.

Já em janeiro, a estimativa provisória da taxa de desemprego fixou-se nos 6,7%, um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Neste mês a população empregada correspondeu a 4.849,3 mil pessoas, número que aumentou 0,2% face ao mês anterior e 1,5% em comparação com o mesmo mês de 2018.