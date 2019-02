Bicicletas elétricas da Uber vão custar 15 cêntimos por minuto

O serviço de bicicletas partilhadas Jump, criado por Ryan Rzepecki e comprado pela Uber em 2017, chegou esta quinta-feira a Lisboa. São cerca de 750 bicicletas 100% elétricas, inteligentes, que vão cobrir 90% da área do município de Lisboa e estar disponíveis 24 horas por dia.

“A capital portuguesa é a primeira cidade europeia a receber o produto totalmente disponível com 750 bicicletas e oferecendo 90% de cobertura do município”, sublinha a empresa em comunicado.

Ao terem assistência elétrica, ajudam o utilizador “a subir as colinas de Lisboa sem esforço” e conseguem atingir uma velocidade de 25 km/h.

Para as utilizar, basta abrir a app da Uber, selecionar a opção 'Pedalar' e escolher uma bicicleta para desbloquear nas proximidades. Depois disso, só é preciso introduzir o PIN para a desbloquear, guardar o cadeado e viajar.

Justin Sullivan / Getty Images

Embora nos Estados Unidos estas bicicletas possam ser deixadas em qualquer lugar, em Lisboa o sistema sem doca é substituído por um 'true lock': as bicicletas incorporam um cadeado que pode ser trancado ao mobiliário urbano, como postes ou outros criados especificamente para esse fim, ou nas zonas dedicadas a esse estacionamento.

Fundada por Ryan Rzepecki, a Jump pretende definir “o futuro da mobilidade partilhada” e tem feito isto desde 2010, com a criação da Social Bicycles, sistema de partilha de bicicletas sem doca e inteligentes, com tecnologia de GPS, pagamento e bloqueio.

“Estamos entusiasmados em lançar as bicicletas elétricas JUMP em Lisboa e contribuir para que mais pessoas consigam viajar em alternativa ao carro próprio” afirma o co-fundador e presidente executivo Ryan Rzepecki. “Com a JUMP, queremos oferecer mais opções de mobilidade e reduzir o congestionamento de tráfego em Lisboa.”

Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade e Segurança da câmara municipal de Lisboa afirma que “é com satisfação que o município de Lisboa recebe a Jump e torna-se na primeira cidade europeia a disponibilizar este sistema de bicicleta partilhadas aos seus munícipes. No âmbito da promoção dos transportes sustentáveis e ativos, a autarquia de Lisboa encoraja a prossecução destes serviços de mobilidade partilhada que são, cada vez mais, uma alternativa ao uso do automóvel particular”. Miguel Gaspar diz ainda acreditar que a Jump será “um importante complemento” à rede Gira, gerida pela EMEL - Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa.