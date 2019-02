Aicep Global Parques prevê investir 7 milhões de euros na Zona Industrial Logística de Sines

A Zona Industrial e Logística de Sines dispõe de 2.375 hectares de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, contando já com empresas como Galp, a Repsol e a EDP

A aicep Global Parques prevê investir este ano sete milhões de euros em novos loteamentos na Zona Industrial Logística (ZIL) de Sines (Setúbal) para acomodar “grandes investimentos no setor petroquímico”, previstos pelos principais clientes do parque.

“Vamos ter um grande ciclo de desenvolvimento na ZIL de Sines, que tem uma ocupação de 89%, e para acomodar alguns destes investimentos que estamos à espera no setor petroquímico vamos ter de fazer novos loteamentos”, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente executivo (CEO) da aicep Global Parques, Filipe Costa.

O investimento superior a dois milhões de euros na "zona 1", a norte do parque, engloba o loteamento de uma área de 15,7 hectares para acomodar “investimentos de dezenas de milhões de euros em unidades associadas ao biodiesel, construção e alguma logística”, adiantou.

“Há pelo menos 10 anos que não se faziam novos loteamentos e isto é sintomático de alguma retoma económica, industrial e do 'cluster' petroquímico”, revelou o presidente executivo da aicep Global Parques, que gere a Zona Industrial Logística de Sines onde estão localizadas as maiores empresas do país, como a Petrogal e a Repsol Polímeros.

Na "zona 2" da ZIL, vão ser investidos mais de cinco milhões de euros no loteamento de uma área de 44,3 hectares “para fazer face aos projetos de petroquímica que estão em carteira” e “à expansão dos atuais clientes” ligados a este setor.

“São projetos, dos principais clientes de 'oil and gas' e petroquímicos do parque e do porto de Sines, na ordem dos milhares de milhões de euros, que já estiveram em carteira antes da última crise financeira e que agora são retomados e vão beneficiar o parque e o país nos próximos três anos”, disse Filipe Costa.

Para fazer face ao aumento da capacidade de movimentação de contentores, no porto de Sines, com a expansão do Terminal XXI e a construção do Terminal Vasco da Gama, o mesmo administrador adiantou que, no plano de investimento da aicep Global Parque, está igualmente prevista a expansão da atual Zona de Atividades Logísticas (ZAL) de Sines.

“Queremos avançar em 2020 com o início da primeira fase do loteamento da ZAL 'extraportuária', contígua ao futuro terminal Vasco da Gama, para acompanhar a dinâmica que será criada por estes investimentos que estimam um aumento da capacidade de movimentação de contentores dos atuais 2,1 milhões para 7,6 milhões de TEU's”, acrescentou.

Trata-se de uma zona “com uma dimensão significativa”, 106,5 hectares, e uma localização privilegiada para projetos na área “da logística de 2.ª linha” e “de consolidação”, que, “a longo prazo”, poderá beneficiar de “uma eventual substituição progressiva da utilização do Terminal Multipurpose” do porto de Sines.

“Podemos ter uma dinâmica de setores exportadores nacionais, como os mármores, as rochas calcárias e o setor alimentar, cargas que poderiam, eventualmente, no futuro substituir o carvão no Terminal Multipurpose”, sublinhou.

A aicep Global Parques tem sob gestão direta a ZIL de Sines, o BlueBiz Global Parques, em Setúbal, e o Albiz Global Parques, em Albarraque, no concelho de Sintra.

A Zona Industrial e Logística de Sines dispõe de 2.375 hectares de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, contando já com empresas como Galp, a Repsol e a EDP.