A economia que se regenera constantemente. E que depende de si

"Queremos uma economia cada vez menos linear e cada vez mais apoiada nos princípios da circularidade e da sustentabilidade", anunciou António Nogueira Leite. Algo que já está a acontecer com a adoção da "economia circular no nosso dia a dia", garantiu hoje o presidente da Sociedade Ponto Verde na conferência "Pensar o Futuro de Forma Circular."

A Fundação Gulbenkian, em Lisboa, foi o palco do evento organizado pela sociedade Ponto Verde (com o apoio do Expresso) e que contou com uma série de convidados nacionais e internacionais para discutir um tema que pode fazer toda a diferença para o nosso futuro.

A economia circular baseia-se no princípio da reutilização e reaproveitamento constante, algo que por exemplo ainda é comum no que toca aos recursos alimentares, por exemplo. "O desperdício é grande, temos que perceber como atacar a questão do lado do consumidor", lembrou a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, Rita Lopes, enquanto o diretor de Projeto para a Economia Circular, do SITRA - The Finnish Innovation Fund, Kari Herlevi realçou que " a reciclagem deve ser de valor acrescentado."

Uma mudança de processos que passa pelo lado prático e pelo lado das mentalidades. Incluir estas práticas no ensino foi algo defendido por muitos dos presentes, seja no infantário ou nas universidades, enquanto o design deve ser cada vez mais pensado para cumprir estes princípios. "É no design de produto que estão algumas das chaves da redução da pegada ecológica", acredita a professora da Universidade e coordenadora da Design Factory Aveiro, Teresa Franqueira.

Algo que também já é contemplado nas políticas públicas, como secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, a garantir que "20% da população portuguesa será servida por recolha de bioresíduos antes da meta europeia de 2023." Como fez questão de lembrar a CEO/Administradora Delegada da Sociedade Ponto Verde, Ana Isabel Morais: "não queremos que o dia de hoje fique apenas pelas boas intenções. O futuro é circular. Para isso, o presente também tem de o ser."