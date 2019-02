João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, diz que, em 2018, este organismo pagou 250 milhões de euros aos cinco maiores grupos privados de saúde, o que representa 60% dos custos com o regime convencionado

“Consideramos que temos um peso muito grande na área da prestação de cuidados de saúde. No ano passado, nos cinco grandes grupos a faturação à ADSE deverá ter sido na ordem dos 250 milhões de euros, ou seja, mais de 60% do custo total do regime convencionado. Segundo os relatórios [e contas] do grupo Luz e da Cuf representamos cerca de 33% da faturação privada [destes dois grupos]. Temos um peso importante, não queremos e nem vamos abusar de uma posição dominante, mas também não queremos ser tratados como qualquer prestador de saúde. Temos a posição que temos no mercado e devemos negociar preços justos”, enquadra João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, no âmbito de uma audição na Comissão Parlamentar de Saúde.

Sobre o diferendo que opõe a ADSE e os grandes prestadores do regime convencionado diz ainda que não vê uma estratégia concertada. “Não há bem uma atuação em conjunto dos cinco grandes grupos. Dois suspenderam, não há denúncia de nenhum e não há cartas enviadas por todos. De facto só dois ameaçam suspender a partir de abril [Luz Saúde e José de Mello Saúde, que detém as unidades Cuf] e, para isso, invocam o código dos contratos públicos para a sua atuação”.

A este propósito reitera que foi feito “um pedido, uma exigência ao Conselho Diretivo da ADSE para se sentarem à mesa e negociarem porque há riscos claros de prejudicar os beneficiários da ADSE”. Isto porque “a passagem do regime convencionado para o livre não produz encargos adicionais para a ADSE, mas os nossos beneficiários passam a pagar cinco ou dez vezes mais pelos mesmos cuidados de saúde. E isso para nós é inaceitável”.

Já sobre o processo de regularizações (a ADSE exige 38 milhões de euros aos privados de alegada faturação em excesso em e 2015 e 2016 e isso foi a gota de água que agudizou o desentendimento), Proença é taxativo “estão nas convenções”. E explica de os preços das cirurgias foram fixadas em 2009 e que houve regularizações de 2011 a 2014, em que o total apresentado pela ADSE ascendeu a 1,9 milhões de euros para os prestadores devolverem.

E faz notar que “em 2015 e 2016, a fatura subiu para 18 milhões de euros, com a mesma matéria e abrangendo os mesmos itens, ou seja, cirurgias em que deve ser praticado o preço médio, mais 10% [a partir desse valor os privados têm que devolver o excesso cobrado a mais]”.

Em 2014, “foi introduzido o preço mínimo [nas próteses e medicamentos oncológicos], que foi acordado com os privados, as convenções foram renovadas e está lá a clausula que diz que se o preço ultrapassar o preço mínimo, há a regularização”, reforçando que esta matéria foi sempre acordada com os prestadores e lembrando que “o código dos contratos públicos garante o direito à discussão das regularizações. Foi apresentada uma fatura. Têm um prazo para responder e depois entra-se no processo normal de chegar ao valor final, senão há recurso para tribunal”.

Em 2009, este processo de diálogo fez com que a fatura apresentada pela ADSE “passasse de 1,9 milhões de euros para 1,3 milhões de euros. Em 2018 o processo está em aberto”, refere.