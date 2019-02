“Relação com a direção da ADSE tem sido razoável”

João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, diz que não pode apelidar como “boa” a relação com o Conselho Diretivo deste organismo

“A ADSE é um instituto público, com uma dupla tutela [ministérios da Saúde e das Finanças], mas ao mesmo tempo tem uma gestão partilhada ou devia ter, estamos a caminhar para isso, às vezes com alguns problemas”, refere o presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, João Proença, no âmbito de uma audição na Comissão Parlamentar de Saúde, à qual foi chamado por causa do diferendo entre este organismo e os grandes prestadores privados de saúde.

A CGS tem cerca de um ano e meio e, em jeito de balanço, Proença diz que “a relação entre o CGS e o Conselho Diretivo tem sido razoável, não a classificaria como boa. Trata-se de um processo de gestão partilhada que estamos todos a aprender”.

Sobre o conflito com os grupos privados, que ameaçam suspender os acordos com a ADSE, refere que “temos bem presente que este conflito com a APHP [Associação Portuguesa de Hospitalização Privada] é um conflito anunciado, explodiu por causa das questões das regularizações, mas o mal-estar era latente, de ambas as partes”.

E frisa que há uma “posição muito clara” do CGS que é adoção de novas tabelas no regime livre e no regime convencionado “porque aquilo que foi publicado até agora é claramente insuficiente e tem havido um entrave sistemático a este respeito pelos grandes grupos privados na condução das tabelas”.

Menciona que “tem havido algumas alterações às tabelas, alguns preços têm sido fechados, nomeadamente em 2018, com o parecer do CGS o que nós chamamos a primeira fase de revisão da tabela do regime convencionado, mas ficou-se por aí. E temos vindo a reclamar ao Conselho Diretivo e à tutela a rápida publicação daquilo que falta na tabela do regime convencionado e a tabela que falta no regime livre”.

Proença diz que este trabalho não foi feito ainda “por falta de cooperação de alguns, nomeadamente dos grandes grupos privados, que se recusaram a entrar num sistema destes”. E lembra que, no caso de não haver estas tabelas “tem que ser aplicado o decreto-lei de execução orçamental [de 2018] que fala numa margem de 40% nos medicamentos e margens variáveis entre 5% e 25% nas próteses”.

Reitera que “os prestadores privados, nomeadamente os grandes, recusaram-se a indicar o preço das próteses”, uma acusação que tem sido refutada pelo presidente da APHP, Óscar Gaspar, que diz que os privados não se opõem à fixação de preços.

Na sua opinião, tem sido demorado o trabalho do Conselho Diretivo da ADSE de levantamento dos preços dos medicamentos, junto do Infarmed, e das próteses, “que é mais complicado”. “Estará em fase final e esperemos que haja uma proposta rápida e que o CGS seja consultado e que de facto haja diálogo com todos os prestadores privados e que haja publicação da tabela, mesmo não havendo um acordo global”.

A este respeito, a presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Sofia Portela, ouvida antes de João Proença na mesma Comissão Parlamentar, disse que este trabalho está quase concluído e que a proposta de tabela para o regime convencionado deverá ser apresentada, em breve, aos grupos privados.