Negociações com os privados estão em marcha, garante a ADSE

As negociações com os prestadores privados por causa das ameaças de suspensão das convenções decorrem com normalidade, garante a presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Sofia Portela.

Ouvida em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, a responsável reitera (tal como já tinha feito em entrevista à SIC Notícias) que tem havido reuniões e que estas continuam a decorrer. “Tem havido um diálogo constante”, frisou.

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, tem dito que as negociações estão suspensas desde outubro, o que Sofia Portela reconhece. “Foi decidido que as questões relativas a preços dizem respeito à faturação de cada grupo privado” e, por isso, sustenta a presidente, a ADSE, tem reunido individualmente com cada prestador.

Questionada, nomeadamente pela deputada do CDS/PP, Ana Rita Bessa sobre possíveis ingerências do Governo, via ministra da Saúde ou do secretário de Estado da Saúde, no processo negocial, Sofia Portela, apenas mencionou que a ADSE tem vindo a comunicar “às duas tutelas [Finanças e Saúde] os resultados destes trabalhos”. Ana Rita Bessa disse que tinha conhecimento que nas reuniões com os privados foi feito apenas “um ponto de situação” e que sobre tudo o resto a ADSE “teria de consultar a tutela”.

O agudizar do diferendo entre a ADSE e os prestadores privados deve-se ao chamado processo de regularizações extraordinárias em que este organismo pediu aos grupos o reembolso de 38 milhões de euros, alegadamente faturados a mais pelos grupos, em 2015 e 2016.

A este respeito, Sofia Portela, voltou a dizer que as regularizações não são de hoje, estão previstas nos acordos de convenção e que, no passado, não foram contestadas pelos privados, que emitiram notas de crédito a favor da ADSE.

A responsável adiantou ainda que, neste momento, está a decorrer o processo de conferência de faturas e prazo para os privados se pronunciarem sobre as regularizações de que foram notificados, em finais do ano passado. Este prazo foi, aliás, prorrogado pela ADSE dado o volume de faturas em causa no caso de alguns prestadores maiores. Em causa estão faturas de 81 prestadores, entre os quais os maiores grupos.

Sofia Portela afirma ainda que alguns dos grandes prestadores já se pronunciaram sobre estas faturas.