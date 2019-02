Entrada do Estado holandês na Air France-KLM causa apreensão em Paris

O presidente francês Emmanuel Macron pediu ao governo holandês para "clarificar a sua intenção" após a inesperada tomada de uima participação de 12,68% do capital da empresa de aviação

A tensão entre as companhias aéreas Air France e KLM subiu de tom esta quarta-feira, após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter pedido a Haia para "clarificar a sua intenção", na sequência da entrada inesperada do Estado holandês no capital do grupo.

Foi convocado um conselho de administração excecional do grupo, de acordo com fonte próxima do dossiê, um dia depois de ter sido anunciada pelo Governo holandês uma participação de 12,68% no capital da Air France-KLM. Haia disse que queria ter uma parte idêntica à que o Estado francês detém no grupo (14,3%).

Macron, assegurando que a França não foi informada da decisão holandesa, apelou a Haia para "clarificar a sua intenção", alegando que "o mais importante é que o interesse da empresa seja preservado".

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, vai receber o seu homólogo holandês, Wopke Hoekstra, no fim de semana, indicou um porta-voz do Governo francês.

Segundo o jornal De Volskrant, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, avisou pessoalmente o presidente Emmanuel Macron, enquanto o ministro das Finanças falou com Le Maire, mas quando a operação estava concluída.

O Ministério da Economia francês considerou a operação "hostil" e disse que a abordagem lembrava "as técnicas de 'trader' e não as de um Estado acionista".

"A posição da KLM tem-se deteriorado nos últimos meses", lamentou o ministro holandês Wopke Hoekstra ao anunciar na terça-feira à noite esta inédita entrada no capital do grupo. "Agora temos o poder de voto na mesa", acrescentou.

Para o jornal De Volkskrant, o Governo sentiu-se obrigado a investir na Air France-KLM, considerando a sua influência insuficiente para proteger os interesses nacionais, ou seja, manter a competitividade do aeroporto de Amesterdão-Schiphol.

Haia receia que, a prazo, uma grande parte dos voos da KLM seja transferida para Paris, o que faria com que o aeroporto perdesse a sua função de 'hub', segundo a ministra das Infraestruturas holandesa, Cora van Nieuwenhuizen.

Segundo a ministra, isso teria como efeito perdas de empregos e um impacto negativo nos investimentos estrangeiros.

O capital da Air France-KLM reparte-se agora com o Estado francês a ter uma participação de 14,3%, o Estado holandês com 12,68%, a Delta Airlines com 8,8%, a China Airlines com 8,8%, os trabalhadores com 3,9% e o restante nas mãos de acionistas não identificados.