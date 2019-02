EDP Renováveis lucrou mais 14% em 2018

A EDP Renováveis alcançou um lucro de 313 milhões de euros no ano passado, mais 14% do que no ano anterior, impulsionada sobretudo por uma redução dos seus custos financeiros, já que no plano operacional as receitas do grupo diminuíram.

Em comunicado ao mercado a EDP Renováveis reportou uma queda de 7% das receitas, para 1,7 mil milhões de euros, que resultou da combinação de um crescimento de 3% da produção e de uma queda de 9% no preço médio de venda da eletricidade.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) baixou 5%, para 1,3 mil milhões de euros. Os gastos financeiros baixaram 27%, para 220 milhões de euros, tirando partido de menores custos com as parcerias institucionais e beneficiando de ganhos na venda de participações nos seus projetos de energia eólica offshore.

A melhoria do resultado financeiro permitiu à empresa liderada por João Manso Neto fazer crescer o resultado líquido anual de 276 para 313 milhões de euros.

A EDP Renováveis encerrou 2018 com 1388 trabalhadores, mais 14% que no ano anterior, e com uma dívida líquida de 3060 milhões de euros, mais 9% que em 2017.

Em comunicado, João Manso Neto sublinha que o futuro da empresa passa por melhorar a sua eficiência e limitar riscos. "Estamos empenhados em continuar a fazer crescer a empresa através de modelos de gestão eficientes e da limitação de riscos, bem como da diversificação da nossa capacidade de gerar valor através dos mercados e da tecnologia", comentou o presidente executivo da empresa.