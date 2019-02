Comissão Europeia. Portugal continua a enfrentar “desequilíbrios” macroeconómicos

Bruxelas diz que a economia nacional continua a enfrentar “desequilíbrios”. Pacote de Inverno do Semestre Europeu, divulgado esta quarta-feira, destaca que o elevado stock de dívida externa e de crédito malparado constituem “vulnerabilidades”

Um ano depois de ter retirado Portugal do grupo dos países com desequilíbrios macroeconómicos "excessivos", a Comissão Europeia (CE) considera que a economia nacional ainda enfrenta "desequilíbrios".

A mensagem de Bruxelas no Pacote de Inverno do Semestre Europeu, divulgado esta quarta-feira, para o Governo de António Costa é clara: apesar dos progressos, há vários problemas na economia portuguesa que continuam por resolver.

Quais? "Os elevados stocks de dívida externa, tanto privada como pública, e uma elevada proporção de crédito malparado (non-performing loans) constituem vulnerabilidades num contexto de baixo crescimento da produtividade", alerta o documento.

Bruxelas reconhece que a balança de transações correntes "está globalmente equilibrada", mas frisa que "uma posição prudente continuada e a manutenção de ganhos de competitividade são requisitos para garantir o ajustamento da dívida externa para níveis prudentes".

A CE elenca vários progressos feitos por Portugal, mas sempre apontando razões para cautela: os rácios de dívida privada continuam a diminuir dos elevados níveis registados durante a crise, mas esta trajetória foi impulsionada pelo "crescimento nominal com um papel reduzido da desalavancagem ativa".

Ao mesmo tempo, a dívida pública começou a diminuir em 2017, apoiada por excedentes primários nas contas públicas, mas "permanece elevada".

Quanto ao sector bancário, os riscos "diminuíram", nomeadamente à luz da recapitalização dos principais bancos em 2017 e de "uma recente melhoria da rentabilidade". Também o stock de crédito malparado diminuiu, mas "permanece comparativamente elevado".

Produtividade é "vital"

Neste cenário, Bruxelas considera que "assegurar um crescimento da produtividade mais elevado é vital para uma melhoria das perspetivas ao nível da competitividade, desalavancagem e crescimento potencial".

O mercado de trabalho não é esquecido. O documento reconhece progressos adicionais, com o desemprego em queda "rápida" há vários anos.

Por fim, Bruxelas deixa algumas recomendações: apesar de Portugal ter avançado com medidas para enfrentar o problema do elevado stock de crédito malparado na banca, "permanecem lacunas de políticas noutras áreas, como os mercados de produtos e de serviços".

Assim, "a adoção e implementação de vários planos de reformas, incluindo reformas orçamentais estruturais para melhorar a sustentabilidade das finanças públicas, têm de ser monitorizadas", vinca a CE.

Tal como Portugal, também as economias de Bulgária, Alemanha, Espanha, França, Croácia, Irlanda, Holanda, Roménia e Suécia têm "desequilíbrios", considera a CE.

Quanto a Chipre, Grécia e Itália formam o grupo de países com "desequilíbrios excessivos".

Programa de Estabilidade deve ter em conta desafios identificados

Depois da publicação do Pacote de Inverno do Semestre Europeu, esta quarta-feira, a avaliação de cada país será agora discutida no Conselho Europeu. Além disso, nos próximos meses, a CE terá reuniões bilaterais com cada Estado-membro, à luz dessa avaliação.

Ao mesmo tempo, até meados de abril, "é esperado que os Estados-membros abordem os desafios identificados no seu Plano Nacional de Reformas, definindo as prioridades em termos de reformas, e no seu Programa de Estabilidade (para os países da zona euro) ou Programa de Convergência (para países fora da zona euro), estabelecendo as suas estratégias orçamentais plurianuais".

Por fim, com bases nesses programas, a CE "apresentará as suas propostas para novas recomendações específicas por país" no final da Primavera.