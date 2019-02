Avaliação das casas sobe para 1.226 euros por metro quadrado

Em janeiro, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1.226 euros por metro quadrado (m2 ), mais 6 euros que no mês anterior.

Os dados, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam ainda que este valor representa um aumento de 0,5% relativamente a dezembro de 2018 e de 6,3% face ao mesmo mês do ano anterior.

Na análise por regiões, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se no Alentejo (1,5%), tendo-se verificado a descida mais acentuada na Região Autónoma da Madeira (-1,3%).

O INE conclui também que a avaliação bancária das moradias situou-se em 1.125 euros/m2. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1.600 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.547 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (966 euros/m2).

Comparativamente com dezembro de 2018, a Alentejo apresentou o maior aumento (2,6%), enquanto na Região Autónoma da Madeira se registou a maior diminuição (-1,6%). Em termos homólogos, o Algarve apresentou o maior crescimento (11,0%) e o menor ocorreu na Região Autónoma da Madeira (2,8%)

No primeiro mês do ano o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira, o Alentejo Litoral, e a Área Metropolitana do Porto apresentaram, segundo o INE, valores de avaliação superiores à média nacional (33%, 26%, 10%, 3% e 1% acima do registado para o país, respetivamente). A região da Beira Baixa foi a que apresentou o valor mais baixo em relação à média nacional (-31%).