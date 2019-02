Número de homens a receber prestação por parentalidade sobe 12,4% num ano, ultrapassando os 13.500

A maioria ainda são mulheres, mas há cada vez mais homens a receber prestações de parentalidade. Segundo os mais recentes dados do Instituto de Segurança Social (ISS), no mês de janeiro as prestações por parentalidade aumentaram 9,2% face ao mesmo mês do ano passado, atingindo as 41.628.

Contudo, verificou-se um recuo de 0,4% em relação a dezembro de 2018. Deste total, 13.558 foram pagas a homens, o que representa um aumento de 1.501 pais em comparação com janeiro de 2018. Ou seja, mais 12,4%. No entanto, face a dezembro de 2018, regista-se mais uma vez uma diminuição, já que nessa altura 13.620 pais receberam prestação por parentalidade.

Neste capítulo, as mulheres continuam a estar em maioria, tendo-se registado 28.070 mães a receber prestação por parentalidade em janeiro, mais 1.992 do que no mesmo mês de 2018 (subida de 7,6%).

Já em matéria de abono de família, houve 1.038.347 crianças com direito a esta prestação social em janeiro, o que significou uma redução de 43.688 (menos 4%) em relação a janeiro de 2018. Face a dezembro também se registou uma diminuição de 4%, ou seja, menos 43.274 abonos.

"Este decréscimo do início do ano está relacionado com a entrega da prova de rendimentos do agregado familiar que, de acordo com a série histórica, afetará positivamente estes números após a sua regularização", lê-se na informação explicativa do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Beneficiários do RSI continuam a aumentar

No final de janeiro, havia 219.194 pessoas a receber a Rendimento Social de Inserção (RSI), mais 776 do que no mesmo mês do ano passado e mais 195 do que em dezembro de 2018. Este é o valor mais elevado dos últimos três meses, depois de em outubro haver registo de 218.683 beneficiários, número que aumentou para 218.498 em novembro e chegou aos 218.999 em dezembro.

Entre as famílias, no entanto, a evolução foi diferente, já que o mês de janeiro terminou com 100.553 agregados, o que significou menos 362 do que em dezembro, ainda que mais 218 do que em janeiro de 2018. Em janeiro, o valor médio por beneficiário foi de 117,64 euros, enquanto nas famílias chegou aos 263,25 euros.

Ao mesmo tempo, os dados do ISS indicam que a maior parte dos beneficiários residem no Porto (62.735), Lisboa (40.288) e Setúbal (20.633), à semelhança das famílias, que também estão sobretudo concentradas no Porto (30.216), Lisboa (18.339) e Setúbal (9.137).

Menos idosos a receber complemento solidário

O mês de janeiro terminou com 166.048 beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI), menos 946 do que em dezembro, o que representa uma variação percentual negativa de 0,6%. Em comparação com o período homólogo de 2018, a quebra é menos acentuada, mas ainda assim a tendência mantém-se, já que em janeiro do ano passado havia 166.138 idosos a receber o CSI. Ou seja, mais 90 do que em janeiro deste ano.

Olhando para distribuição geográfica, a maior parte dos idosos que recebe o CSI reside nos distritos do Porto (28.674), Lisboa (24.300) e Braga (12.467). São sobretudo as mulheres idosas quem recebe o CSI, havendo 116.691 contra 49.357 homens.

No que diz respeito às pensões, os dados do ISS mostram que é a pensão de velhice a que tem maior expressão, representando 69,7% das pensões pagas. Em janeiro, foram pagas 2.039.247 pensões de velhice, mais 151 do que em dezembro do ano passado, enquanto 709.946 pessoas receberam pensão de sobrevivência, mais 789 do que no mês anterior.

Os números indicam que as pensões de sobrevivência continuam a ser sobretudo pagas a mulheres (81,6%). Já nas pensões de invalidez acontece o oposto, com prevalência de homens (52,3%), sendo que foram pagas 176.783 pensões em janeiro, mais 640 do que em dezembro.