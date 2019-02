Mexia diz ser “estranho” o adiamento da audição de Jorge Seguro Sanches

O presidente executivo da EDP, António Mexia, considera "estranho" que a comissão parlamentar de inquérito das rendas da energia tenha decidido adiar a audição ao ex-secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

Mexia comentou o episódio após ter sido confrontado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, sobre o adiamento de Seguro Sanches para momento posterior à audição de António Mexia.

Segundo Jorge Paulo Oliveira, a audição de Seguro Sanches, que estava prevista para a semana passada, foi adiada a pedido do próprio ex-governante, tendo os partidos de esquerda concordado.

"A maioria de esquerda fez um frete ao ex-secretário de Estado da Energia para ele ser ouvido depois de si. Porquê?", questionou o deputado do PSD.

Mexia disse ser "estranho" que tal tenha sucedido e não fazer "a mínima ideia" sobre o que o motivou, mas salientou que "a verdade dos factos não dependerá da ordem das audições".

Mexia disse ainda estar disponível para voltar ao Parlamento para prestar esclarecimentos em qualquer momento.

Na última edição do Expresso, o deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, confirmou que o adiamento da audição a Jorge Seguro Sanches foi requerido pelo Bloco, justificando-o com a vontade de concentrar as últimas audições da comissão de inquérito nos membros e ex-membros do atual Governo com responsabilidades na área da energia.