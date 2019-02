Mexia: Alternativa aos CMEC seria indemnizar a EDP em 10 mil milhões

"Podia ter sido diferente? Podia. Mas o Estado deveria ter pago à EDP mais de 10 mil milhões de euros em indemnizações", declarou António Mexia sobre a decisão de acabar com os contratos de aquisição de energia da EDP e criar as compensações dos CMEC

O presidente executivo da EDP, António Mexia, admite que o Estado português poderia ter evitado a criação do regime CMEC - Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual, mas para o fazer teria de pagar à EDP uma elevada indemnização pela cessação antecipada dos CAE - Contratos de Aquisição de Energia.

"Podia ter sido diferente? Podia. Mas o Estado deveria ter pago à EDP mais de 10 mil milhões de euros em indemnizações", declarou o gestor da EDP, referindo-se ao custo que essa opção teria tido em 2004, quando o regime CMEC foi legislado.

Mas só em 2007 o regime CMEC entrou em vigor, com uma atualização do preço de referência da eletricidade de 36 para 50 euros por megawatt hora (MWh). Essa atualização fez com que a remuneração anual permitida à empresa fosse superior, e em contrapartida a compensação inicial devida à empresa seria menor.

Segundo Mexia, quando os CMEC entraram em vigor, a alternativa a cancelar esse regime compensatório custaria cerca de 9 mil milhões de euros, entre as indemnizações por lucros cessantes e o valor residual do ativo que a empresa tinha nas concessões do domínio hídrico (1350 milhões de euros).

António Mexia argumentou que os CMEC foram "um bom mecanismo", que foi inclusive validado pela Comissão Europeia. E lembrou que em 2004 o Parlamento "emitiu autorização legislativa para o Decreto-Lei dos CMEC" e que em 2007 a atualização dos termos de referência dos CMEC não foi contestada pelo regulador da energia.

Mexia finalizou a sua intervenção inicial na comissão de inquérito manifestando a disponibilidade da EDP para cessar desde já o regime CMEC, caso o Estado português queira negociar essa opção com a empresa.