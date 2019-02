Lucro da Corticeira Amorim aumenta 6%

A Corticeira Amorim encerrou 2018 com um lucro de 77,4 milhões de euros, mais 6% do que no ano anterior, informou a empresa portuguesa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As vendas do grupo no ano passado subiram 8,8%, para 763 milhões de euros, enquanto os gastos operacionais avançaram 5,3%, para 284 milhões de euros.

Descontando o efeito da variação de perímetro da atividade e a desvalorização do dólar, as vendas da Corticeira Amorim em 2018 teriam crescido 4,8%.

Segundo a empresa, todas as suas unidades de negócio, com exceção da de revestimentos, cresceram no ano passado.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) teve um ligeiro reforço de 0,3%, para 133,9 milhões de euros, revelou a Corticeira Amorim.

A administração da empresa irá propor aos acionistas na assembleia geral de 12 de abril a distribuição de um dividendo bruto de 18,5 cêntimos por ação.