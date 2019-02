Logística. Rangel investe 8,5 milhões em Braga

Novo centro logístico serve de base à gestão logística da fábrica da Bosch Car que a multinacional alemã entregou à Rangel

É um investimento de 8,5 milhões de euros a cinco anos no setor da logística que resulta de uma parceria entre o grupo Rangel e o Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB). O resultado é um novo centro de operações de logística industrial que vai gerar 60 empregos.

O novo polo (6.500 metros quadrados) será inaugurado esta terça-feira e está dimensionado para manusear 200 mil paletes e lidar por ano com 7300 camiões de grande tonelagem. A capacidade de armazenamento aponta para 11 milhões de caixas e 11.300 paletes.

A plataforma da Rangel avançou depois do grupo ter sido escolhido pelo centro da Bosch Car de Braga, vizinho do MARB, para fazer a operação logística da fábrica.

Segundo a Rangel, este centro logístico "constitui um forte investimento do grupo, alinhado com a aposta na logística Industrial" e nas parcerias com grandes multinacionais, como é o caso da Bosch.

A Rangel Logistics Solutions assegura à Bosch todo o ciclo logístico: serviços de receção da matéria prima e produto acabado dos fornecedores, armazenamento e abastecimento em contínuo da fábrica durante 365 dias do ano.

O grupo fundado por Eduardo Rangel antecipa uma faturação de 10 milhões de euros nos cinco anos do contrato.