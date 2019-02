Iberdrola reforça o seu plano de investimento para 34 mil milhões de euros

A espanhola Iberdrola estima investir 34 mil milhões de euros entre 2018 e 2022, segundo o plano estratégico atualizado que apresentou ao mercado esta terça-feira, e que se traduz num reforço do investimento face aos 32 mil milhões de euros que estavam previstos para estes cinco anos.

Entre as principais áreas de negócio, a Iberdrola decidiu reforçar o investimento em redes de 15,5 para 16 mil milhões de euros e ampliar o investimento em energias renováveis de 11,5 para 13,3 mil milhões de euros. Em contrapartida, a empresa reviu em baixa, de 4,2 para 3,8 mil milhões de euros, o seu investimento quinquenal na produção convencional e comercialização.

A Iberdrola considera que surgiram novas oportunidades de negócio que justificam o reforço dos investimentos. Entre essas oportunidades estão as eólicas offshore em França e na Alemanha, mas também possibilidades de reforço do investimento em Portugal, designadamente em energia hídrica e eólica.

A Iberdrola não especifica que oportunidades detetou em Portugal, onde já tem em marcha o maior investimento em produção de eletricidade da última década, com a construção do complexo hidroelétrico do Alto Tâmega, que começará a produzir em 2021 (para esse ano está previsto o arranque de 998 megawatts).

A empresa espanhola também tem em perspetiva um aumento da remuneração acionista. O dividendo, que está atualmente em 35,1 cêntimos por ação, subirá para 36 cêntimos este ano e deverá chegar a 40 cêntimos por ação em 2022.

A Iberdrola estima em 2022 atingir um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) superior a 12 mil milhões de euros e um lucro entre 3,7 e 3,9 mil milhões de euros (mais 30% do que o alcançado em 2018).