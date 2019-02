Estado vende banco público do ex-BPN a investidores árabes por €27 milhões

O Governo decidiu vender o Banco Efisa, atualmente de capitais exclusivamente públicos, a um grupo de investidores árabes. O banco de investimento que pertencia ao BPN, e que passou para a esfera pública com a nacionalização de 2008, vai para o mesmo grupo que ficou com o banco do Novo Banco em Cabo Verde. Este é o último passo para concluir um processo iniciado há mais de uma década e que já custou dinheiro aos cofres estatais. Mas falta ainda a 'luz verde' do Banco Central Europeu (BCE).

Segundo informações obtidas pelo Expresso, a transação foi fechada por 27 milhões de euros. O preço base do concurso, lançado em janeiro de 2018, era de 21,8 milhões de euros. Contudo, ficou abaixo do montante que estava em cima da mesa no anterior concurso, iniciado em 2015 e cancelado ano e meio depois.

Na corrida pelo Banco Efisa neste último concurso estiveram não só o grupo vencedor, mas também o antigo BES Angola, agora Banco Económico, e ainda a StormHarbour. Mas é para o grupo IIBG, constituído no Reino do Bahrain, que vai o banco de investimento do antigo BPN.

O Efisa pertence à Parparticipadas, uma das sociedades criadas pelo Estado para ficar com os despojos do BPN adquiridos na nacionalização e que o BIC (agora Eurobic) não comprou em 2012. Foi da administração – que está de saída de funções – que partiu a proposta de venda. Contudo, sendo o Efisa uma sociedade estatal, a alienação teve de passar pelo Ministério das Finanças e pela sua Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), o que acabou por atrasar o procedimento.

Espera por BCE

O banco de investimento do BPN passa, assim, para mãos estrangeiras mais de uma década depois da nacionalização. A operação ainda está sujeita a aval do BCE. Está definido contratualmente que a pronúncia de Frankfurt tem de vir em 12 meses.

Em 2015, pelo anterior Governo, tinha sido lançado um concurso e houve mesmo um vencedor: a Pivot, que fora constituída precisamente para comprar o Efisa, por um grupo de investidores que juntavam a Aethel, de Ricardo Santos Silva e Aba Schubert, a outros parceiros, como o ex-ministro Miguel Relvas. A oferta era de 38,3 milhões de euros. Só que a luz verde do BCE nunca chegou. E, ao fim de 17 meses, caiu o processo. Entre o antigo e o novo concurso, o preço de venda resvalou.

O Efisa esteve sempre no limbo entre uma venda e uma liquidação. Tem estado sem nova atividade, gerindo a carteira existente, centrando-se na redução de custos e de estrutura. A alienação permite ao Estado conseguir obter valor de uma licença bancária.

“O Governo está a analisar a possibilidade de venda do banco da forma que melhor proteja o erário público, em respeito pela legislação aplicável”, foi a última resposta dada pelo Ministério das Finanças ao Expresso quando questionado sobre este processo.

O capital próprio do Efisa era de 34,4 milhões de euros em setembro passado, bastante abaixo do capital social, de 115,5 milhões, grande parte consumido por prejuízos passados. Já os prejuízos nos primeiros nove meses do ano ascenderam a 3 milhões de euros.

Banco custou 90 milhões em 2015

Antes do primeiro concurso de venda, o banco foi alvo de um reforço de capital. Foram 90 milhões de euros colocados na instituição financeira para a estabilizar e assegurar a solidez. Só que a venda não ocorreu.

O preço agora acordado entre vendedor e comprador, de 27 milhões, resulta já do desconto de um problema que ficou por resolver: a adesão ao regime especial criado em 2014 para os ativos por impostos diferidos, que melhorava os rácios de capital dos bancos na altura, mas tendo possíveis implicações no futuro.

A Parparticipadas responsabiliza-se pelos efeitos deste regime entre 2015 e 2017, o que deverá custar, segundo apurou o Expresso, cerca de 250 mil euros. O futuro do regime será responsabilidade do comprador.

Contactados pelo Expresso, o Ministério das Finanças e a Parparticipadas não deram resposta até à publicação desta notícia.

(Notícia atualizada às 19.18 com clarificações e correções do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos)