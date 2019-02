António Mexia e a ajuda a antigo consultor de Pinho: “As pessoas valem pelo seu currículo”

O presidente executivo da EDP, António Mexia, desvalorizou o apoio que deu em 2007 a João Conceição, então consultor de Manuel Pinho no Ministério da Economia, para encontrar emprego no BCP, então acionista da EDP. "As pessoas valem pelo seu currículo e pela sua competência", comentou Mexia.

Na comissão de inquérito das rendas da energia, Mexia foi nesta terça-feira confrontado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, com o episódio, noticiado em janeiro último, de que Mexia e Manso Neto ajudaram João Conceição a obter trabalho no BCP, com uma remuneração mensal de 10 mil euros.

"Reconheço o 'e-mail'. Mas como esse terei mandado muitos. De uma coisa tenho a certeza: não enviei o currículo de alguém incompetente", afirmou António Mexia.

O presidente executivo da EDP argumentou ainda que João Conceição "não trabalharia na EDP", depois de ter trabalhado matérias na área da energia com o ministro Manuel Pinho. "Não me custou enviar o currículo de alguém que não trabalharia na EDP", declarou Mexia.

O gestor da EDP considera "exagerado" o conjunto de polémicas em torno da ajuda que ele e Manso Neto deram a Conceição para encontrar trabalho no BCP, na sequência de um email que Conceição enviou aos dois gestores da EDP quando ainda estava no Governo.