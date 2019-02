Produção automóvel dispara 22,4% em janeiro

Em Janeiro foram produzidos em Portugal 26.271 automóveis de passageiros, o que representa um crescimento de 26% por cento face a período homólogo do ano anterior.

Os dados, divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), revelam ainda que, globalmente produziram-se 30.926 veículos automóveis, entre ligeiros e pesados, um crescimento homólogo de 22,4%.

As exportações no sector automóvel representam já 97,1% da produção, sendo que a Europa é o principal destino e, por países, a Alemanha lidera (com 20,8%), seguida da Itália (15,3%), França (13%), Reino Unido (11%) e Espanha (também 11% do total).

No ano passado Portugal produziu 294 mil veículos automóveis, um número recorde que bateu, em mais 68%, o valor registado o ano anterior. Segundo a ACAP, 97% da proução de 2018 foi exportada. Ou seja, em Portugal ficaram apenas 8.692 veículos dos 294 mil aqui produzidos.

Estes valores poderiam ter sido substancialmente maiores se a greve no Porto de Setúbal não se tivesse prolongado por tanto tempo (mais de dois meses), o que acabou por afetar severamente as exportações da Autoeuropa, sedeada em Palmela – que é também a principal empresa exportadora em Portugal.