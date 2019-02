Nomeações: Chefe de gabinete de Mourinho Félix e quadro da Caixa vão gerir os despojos do BPN 

A antiga responsável pela gestão da dívida pública portuguesa e atual quadro da Caixa Geral de Depósitos, Sofia Torres, é a próxima presidente da Parvalorem, sociedade estatal que gere os créditos tóxicos do Banco Português de Negócios. Sofia Torres estava atualmente na Caixa Geral de Depósitos, banco que teve de ficar com o BPN aquando da nacionalização, em 2008. Também Susana Larisma, que trabalha como chefe de gabinete do secretário de Estado das Finanças, segue para a liderança de uma outra sociedade herdeira do banco fundado por José Oliveira Costa.

"No processo de designação dos novos administradores das sociedades Pars, o Governo enviou os nomes de Sofia Torres (Presidente), Filipe de Sousa (Vogal) e Susana Larisma (Vogal) para avaliação da Cresap. Os três nomeados receberam, entretanto, o parecer de adequado", indica uma resposta do Ministério das Finanças ao Expresso.

Sofia Torres tem estado na área de gestão de ativos da CGD, nomeadamente nos conselhos de administração das entidades que pertencem a esta unidade do banco público. É colaboradora da instituição desde 1993, onde foi fazendo a sua carreira: a exceção foi a passagem pelo IGCP.

De 2009 a 2013, Sofia Torres foi líder do departamento de gestão da dívida e da liquidez do IGCP, tendo sido superior hierárquica da antiga ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque. Aliás, ambas estiveram em contacto anos mais tarde, no âmbito do dossiê “swaps”, quando a então governante e a agência que gere a dívida pública tentaram negociar com os bancos os contratos de gestão de dívida pública, que poderiam abrir um buraco de 3 mil milhões de euros nas empresas públicas. Depois do IGCP, em 2013, voltou à Caixa, para a área de gestão de ativos.

Foi a CGD que ficou responsável por gerir o BPN em 2008, quando o ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, e o governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, decidiram nacionalizar a instituição financeira de que José Oliveira Costa era a principal face.

Agora, é à CGD que o Ministério das Finanças liderado por Mário Centeno vai buscar a nova responsável pelas sociedades herdeiras do BPN: Parvalorem/Parups/Participadas. Sofia Torres vai presidir à Parvalorem.

Contratação dentro das Finanças

Mas o banco público não é a única origem de administradores de herdeiros do BPN. O Ministério das Finanças também vai contratar no próprio Ministério das Finanças para a administração da Parvalorem e presidência da Parups.

Susana Larisma tem trabalhado como chefe de gabinete de Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Não foi a sua única experiência governativa. Foi técnica especialista de Jorge Moreira da Silva e de Assunção Cristas quando estiveram à frente do Ministério do Ambiente no anterior Governo. Como experiência tem o passado como técnica do departamento de contencioso da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sendo que a área de contencioso é também uma em que as sociedades têm de estar presentes.

Saído do Novo Banco, Filipe Sousa é o novo responsável da Parparticipadas, onde estão as participações em empresas advindas do BPN, como o Banco Efisa, que está em processo de venda. Segundo o Ministério das Finanças, exerceu funções de diretor do departamento de gestão imobiliária no Novo Banco, para onde transitou aquando da resolução do BES, onde era quadro.

A Parvalorem gere os créditos incobráveis ou problemáticos do BPN e a Parups é a detentora de imóveis, obras de arte, moedas e instrumentos financeiros.

Governo quer “nova dinâmica”

A nova administração entrará em funções depois das assembleias-gerais eletivas, sendo que a decisão é do Governo, já que o Estado é o acionista único destas sociedades. A reunião é esta quarta-feira, dia 27. Contudo, a entrada em funções só terá lugar a 18 de março. E, em alguns casos, poderá não ser imediata, já que há empresas do universo destas sociedades que necessitam de aval do Banco de Portugal, nomeadamente o Banco Efisa e a sociedade gestora de fundos imobiliários Imofundos.

Nessa mesma reunião deverão ser aprovadas as contas de 2017, que continuam por aprovar pelo Governo - que foi adiando, ao longo do ano passado, esse passo.

Foi há duas semanas que se ficou a saber que Francisco Nogueira Leite, Bruno Castro Henriques e Maria Poças deixariam as administrações das empresas, para onde tinham ido pela mão do Executivo PSD/CDS. Os mandatos já tinham terminado no final de 2017, mas só em 2019 há uma decisão. Que passa por uma mudança de nomes.

“O início de funções de uma nova administração vai imprimir uma nova dinâmica às sociedades, de acordo com as orientações estratégicas definidas pelo Governo”, respondeu o Ministério das Finanças ao Expresso a semana passada para justificar a não recondução.

Estas sociedades foram criadas em 2010, para ficarem com os ativos tóxicos do BPN, de modo a facilitar a reprivatização da instituição financeira, que ocorreu dois anos depois com a venda ao BIC (agora Eurobic). As sociedades com ativos tóxicos permaneceram no Estado.

Herdeiras do BPN, estes veículos são uma fonte de perdas para os contribuintes. O banco foi nacionalizado em 2008 e, desde aí, já causou perdas de 4 mil milhões de euros. Valor que aumentará no futuro devido às sociedades: “A Parvalorem, a Parups e a Parparticipadas apresentavam, no final de 2017, capitais próprios negativos que totalizavam 1 716 M€2, encargos que poderão vir a ser suportados pelo Estado no futuro”, indica o Tribunal de Contas na sua Conta Geral do Estado relativo àquele ano.