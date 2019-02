Bruxelas viabiliza subsídios a eólicas offshore da EDP em França

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira a aprovação de um conjunto de subsídios a quatro projetos eólicos offshore em França, sendo um deles o parque flutuante Golfe du Lion, que está a ser desenvolvido por um consórcio que junta a EDP Renováveis, a francesa Engie e outros parceiros.

O projeto da EDP e da Engie consiste num conjunto de quatro torres eólicas flutuantes, cada uma das quais com 6 megawatts (MW) de potência, num total de 24 MW a instalar até 2021. Bruxelas considerou que os apoios do governo francês a este empreendimento são compatíveis com as regras dos auxílios de Estado.

A Comissão Europeia classifica este projeto como sendo de demonstração (nomeadamente para testar a tecnologia flutuante que foi desenvolvida pela empresa Principle Power, e que a EDP Renováveis também está a testar num projeto semelhante em Portugal). O parque Golfe du Lion será instalado ao largo de Leucate – Le Barcarès, no mar Mediterrâneo. A fase de construção dos equipamentos e de instalação prevê um total de 400 empregos diretos e indiretos.

O projeto da EDP e da Engie é um de quatro que obtiveram subsídios do governo francês, e cujos apoios foram agora validados por Bruxelas. Os outros três são os parques eólicos offshore Eolmed, Provence Grand Large e Groix Belle Ile.

A Comissão não entra em pormenor sobre o montante dos apoios, indicando apenas que se trata de apoios diretos ao investimento e à operação, e que parte da subsidiação ao investimento será reembolsada ao Estado francês.

Bruxelas considera que “o nível de apoio assegurado aos quatro projetos é proporcional e evitará uma sobrecompensação dos beneficiários do apoio público”.

Golfe du Lion é, à semelhança do projeto Wind Atlantic (outros 25 MW que a EDP Renováveis irá explorar ao largo de Viana do Castelo, com arranque previsto para o segundo semestre deste ano), um projeto de demonstração, mas a EDP Renováveis tem em curso vários empreendimentos de escala comercial.

Em França, ao largo de Nantes, um consórcio de que a EDP faz parte, irá instalar 496 MW (num parque offshore com 62 turbinas), e ao largo da Normandia instalará outros 496 MW. O primeiro deverá estar pronto em 2021 e o segundo ficará operacional em 2022.

Adicionalmente, a EDP Renováveis está a desenvolver ao largo da Escócia um parque de 950 MW (com 100 turbinas), que deve começar a produzir eletricidade em 2022. E tem ainda, na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos, licença para instalar até 1600 MW (na sua primeira parceria com a petrolífera Shell).