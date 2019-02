António Mexia enfrenta comissão de inquérito sobre as rendas da energia

É uma das mais esperadas audições da comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre as rendas da energia. O presidente executivo (CEO) da EDP, António Mexia, irá ao Parlamento esta terça-feira e aproveitará a ocasião para tentar defender a elétrica das críticas e suspeitas que têm pairado sobre o principal ator do sistema elétrico português.

O deputado Hugo Costa, do Partido Socialista (PS), admite que “esta é das audições mais importantes de toda a CPI”, até porque António Mexia lidera a EDP desde 2006, tendo, portanto, acompanhado a maior parte dos temas que desde o ano passado têm sido debatidos no Parlamento relativos ao período de análise da CPI (2004 a 2018). “É importante perceber qual foi a relevância da EDP na construção das várias peças legislativas”, sublinha o deputado do PS.

Jorge Paulo Oliveira, deputado do Partido Social Democrata (PSD), concorda. “António Mexia é talvez a peça central de toda esta CPI, porque a sua presidência da EDP abarca praticamente todo o limite temporal da comissão de inquérito.” O deputado do PSD garante ao Expresso que “não há nenhum tema tabu” nesta audição. E assegura que o facto de Mexia ter em 2004 e 2005 integrado um Governo do PSD (como ministro das Obras Públicas de Pedro Santana Lopes) “não limita nada” a capacidade de escrutínio por parte do seu partido.

O deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, tem dificuldade em elencar as questões prioritárias na audição a António Mexia, já que “todos os temas são pertinentes nesta audição”. Jorge Costa realça que Mexia “tem um conhecimento muito denso em relação à forma como foram tomadas as decisões no sector elétrico ao longo dos anos”. “Não me parece que vá haver novidade nenhuma [nas declarações de António Mexia], mas terá de dar esclarecimentos sobre a influência da EDP na tomada de decisões”, afirma o deputado do Bloco.

A relação entre a EDP, Manuel Pinho e a Universidade de Columbia, as ligações à Boston Consulting Group, as avaliações da extensão das concessões do domínio público hídrico, os alegados ganhos de €510 milhões na transição do regime CAE (Contratos de Aquisição de Energia) para o modelo CMEC (Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual) e a privatização da empresa serão alguns dos temas quentes da audição, segundo os deputados ouvidos pelo Expresso.

Ainda esta semana irá ao Parlamento o atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, Luís Amado.

Seguro Sanches adiado

O ex-secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches e o ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral chegaram a ter audições agendadas para esta semana, mas as mesmas foram adiadas, a pedido do Bloco de Esquerda. O deputado Jorge Costa explicou ao Expresso que esse adiamento foi feito para que a CPI possa terminar a audição dos responsáveis políticos do atual Governo.

Jorge Seguro Sanches emitiu no ano passado um despacho para forçar a EDP a devolver €285 milhões de alegadas sobrecompensações do regime CMEC, levando a elétrica a constituir uma provisão nos seus resultados de 2018 e, já em 2019, a avançar judicialmente contra o Estado.

Além de Sanches e Caldeira Cabral, as últimas personalidades a serem ouvidas nesta CPI serão o atual ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba.

A comissão parlamentar de inquérito, que desde junho do ano passado ouviu dezenas de personalidades (ex-governantes e assessores, atuais e antigos gestores, líderes dos reguladores da energia e da concorrência, bem como especialistas em energia), deverá terminar as audições em março e depois produzir um relatório.

Os temas quentes da audição a António Mexia: