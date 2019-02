ADSE pode invocar interesse público para travar suspensão dos acordos pelos privados

João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE garante, em entrevista ao Jornal de Negócios, que este organismo pode “invocar o interesse público” para travar a suspensão das convenções pelos grupos privados de Saúde.

Para já Luz Saúde, José de Mello Saúde (JMS), Lusíadas Saúde e Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA) anunciaram que vão suspender os acordos com a ADSE, tendo a JMS e o HPA adiantado que ponderam mesmo um cenário de denúncia das convenções.

O entendimento entre a ADSE e estes grandes grupos privados está ser tentado através de um processo negocial que se iniciou na semana passada e que continuará a decorrer nos próximos dias, com reuniões individuais com cada prestador.

Sobre o pedido de suspensão feito pelos prestadores, João Proença diz que “é possível pedir, a lei dos contratos públicos permite, mas têm que invocar que a ADSE não cumpriu as regras. Além de questionar isso, a ADSE pode ainda invocar o interesse público para evitar a suspensão. Portanto, vai atuar-se nos termos da lei, vamos responder às cartas [enviadas pelos privados], veremos o que poderá acontecer”.

O responsável garante que não houve incumprimento por parte da ADSE, sustentando que “quando estão em causa dezenas, centenas de milhares de faturas, poderá haver um problema ou outro com faturas”. A este respeito, o antigo secretário-geral da UGT lembra que sempre houve “maleabilidade” na relação ADSE com os prestadores, exemplificando o caso de despesas apresentadas fora de prazo e que a ADSE aceita.

João Proença frisa ainda que “é fundamental negociar e chegar a um acordo” com estes grupos “que têm qualidade e são de referência e nós queremos manter essa ligação”. E avança que a intenção da ADSE é avançar para “mecanismos de controlo e de relação com os prestadores de saúde análogas às dos seguros privados”, mas que os grupos não querem isso.

“Eles têm evitado que haja acordo na fixação das tabelas [de preços pagos pela ADSE], mas nós avançaremos com acordo ou sem acordo”