A Google esteve um ano à espera de espaço para duplicar operação em Portugal

A multinacional Google é, desde esta segunda-feira, a empresa que mais espaço ocupa no parque de escritórios Lagoas Park, em Oeiras.

A empresa, que há um ano garantiu a ocupação de 5000 metros quadrados de área, já é responsável por uma área total de 12 mil m2, espalhados por cinco edifícios. Foram 12 meses de espera para mais que duplicar a área de implantação naquele parque de escritórios.

Para já, segundo o Expresso apurou, a Google irá ficar por aqui, sendo que firmou um contrato para cinco anos num dos edifícios (5000 m2) e, nos restantes espaços, por um período mais curto. Em algumas daquelas áreas ainda decorrem obras de remodelação dos interiores, sendo que no edifício maior já estão instaladas algumas centenas de pessoas.

Um ano à espera de espaço para crescer

A procura de espaços não só em Lisboa como também no que é conhecido por ‘corredor Oeste’ (que se estende ao longo da auto-estrada A5/Lisboa-Cascais) é de tal forma elevada que, no caso da Google, foi necessário esperar que alguns inquilinos mais antigos do Lagoas Park abandonassem os imóveis que ocupavam para que a multinacional tecnológica pudesse avançar.

Uma fonte ligada ao processo refere mesmo que muitas multinacionais que hoje fazem fila de espera para se instalarem em Portugal, não entendem como é que uma capital europeia não dispõe de espaços de escritórios no perímetro da cidade. Mas mais estranho ainda, segundo a mesma fonte, é que a escassez de edifícios para empresas também se estende às periferias.

Mais 850 postos de trabalho

As consultoras envolvidas na transação agora fechada no Lagoas Park - a B. Prime e a CBRE -, garantem que a duplicação do espaço da multinacional tecnológica em Oeiras irá permitir criar 850 postos de trabalho adicionais, para lá dos cerca de 500 inicialmente anunciados.

O Lagoas Park acolhe mais de uma centena de empresas de vários setores, sendo os segmentos das tecnologias, saúde e automóvel, aqueles com maior representatividade. Conta com um hotel, um centro de congressos, 12 restaurantes, um health club, parque de estacionamento público, colégio e uma galeria comercial.