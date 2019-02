Turismo gera €10,1 mil milhões na economia da cidade de Lisboa

“O turismo em Lisboa puxou pela economia portuguesa.” A frase é de Fernando Medina, presidente da Câmara da capital, e não deixa margem para dúvidas sobre a importância do sector para a cidade e para Portugal. Em declarações ao Expresso, Fernando Medina vai mais longe: “O turismo em Lisboa é mais importante para a economia nacional do que vários outros sectores de atividade no conjunto do país.”

Uma posição que o autarca sustenta nos números. Em 2017, as atividades relacionadas com o sector do turismo contribuíram, direta e indiretamente, em €10,11 mil milhões para a economia da cidade de Lisboa — valor que representa 5,2% do PIB português nesse ano —, indica um estudo de impacto macreoeconómico do sector do turismo na capital, realizado pela consultora Deloitte a pedido da Associação de Turismo de Lisboa, e que será divulgado na próxima segunda-feira.