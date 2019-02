Trocava o seu chefe por um robô?

Automação. A tecnologia não está só a eliminar postos de trabalho pouco qualificados. O lugar dos líderes também pode estar em risco

Os vários estudos sobre o impacto da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho apontam na mesma direção: os avanços da tecnologia vão eliminar milhares de postos de trabalho e tornar obsoletos um número infindável de profissionais. Não é novidade. Mas quando vemos surgir no mercado soluções de inteligência artificial (IA) que apoiam ou substituem um cirurgião numa sala de operações, analistas de risco ou operadores numa sala de mercado de capitais, percebemos que não está apenas em causa a eliminação de emprego pouco qualificados. Os robôs e algoritmos estão a substituir também profissionais altamente qualificados. E se o podem fazer, será apenas uma questão de tempo até que liderar humanos seja também um lugar comum.

É a supremacia da máquina sobre o homem. Uma visão polémica que está muito longe de reunir consensos. Tem impactos nos modelos de trabalho como os conhecemos e, dizem os especialistas, terá alterações significativas também na saúde dos profissionais. E só não está ao nível de uma qualquer série de ficção científica porque já não é ficção, é realidade. Basta tomarmos como referência a economia das plataformas e o seu modelo de funcionamento, para perceber que há milhares de profissionais em todo o mundo para quem a figura mais próxima do chefe é um algoritmo (sequência de instruções) que diariamente lhes delega tarefas e verifica resultados.