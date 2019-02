Governo recorre à inteligência artificial para exportar mais

Algumas empresas de calçado já estão a testar aquele que promete não ser apenas mais um portal da Administração Pública. Com data de lançamento prevista para abril de 2019, o portal das exportações em desenvolvimento pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) quer pôr a ciência e a tecnologia a captarem mais empresários para a aventura da internacionalização, disponibilizando ferramentas que podem cruzar mercados e sectores, fazer diagnósticos, recomendar planos de ação e informar sobre os apoios disponíveis em função das necessidades de cada um, incorporando inovadores instrumentos associados à digitalização de processos como o e-commerce, o big data, o design thinking e o machine learning, etc.

Esta solução tecnológica assenta num repositório de fontes e de dados, trabalhados e modelizados em produtos de conhecimento por um “motor” de inteligência artificial. Várias ferramentas estão a ser criadas para originar uma camada cognitiva nesta plataforma digital, desde o motor de recomendações de localização para novos investimentos com base em inteligência artificial (LORIA), a métodos analíticos na gestão de incentivos (DAFIM) e à plataforma de clustering de texto e análise virtual interativa para inteligência competitiva (TCintell).