Galp no pódio do petróleo brasileiro

O Brasil é uma aposta de longa data da Galp Energia, mas para garantir que o futuro continuará a alimentar os resultados do grupo é preciso não perder de vista cada novo leilão de blocos petrolíferos. E as próximas licitações estão a atrair algumas das maiores petrolíferas do mundo, que nos últimos dias enviaram representantes a Brasília para perceber junto do Governo de Bolsonaro como serão desenhados os novos leilões.

O presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva, reuniu-se a 13 de fevereiro em Brasília com o ministro brasileiro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Fonte oficial da Galp explicou ao Expresso que se tratou de uma consulta que o governante “tem realizado junto das empresas de energia para conhecer os seus pontos de vista e preocupações face ao enquadramento legal, fiscal e regulatório” do petróleo. A empresa indica que a reunião serviu para prestar os seus contributos ao Governo brasileiro “numa perspetiva de compromisso, parceria e confiança no futuro do Brasil”.