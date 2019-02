Como os têxteis e o calçado ainda dão cartas

Juntas, as fileiras têxtil e do calçado empregam 180 mil pessoas, exportam €7 mil milhões e apresentam um saldo positivo de €2,5 mil milhões na balança comercial portuguesa. São apenas três números, mas ajudam a apresentar o sector com maior potencial para criar emprego em Portugal, como mostra uma análise publicada pelo Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia.

“Cada milhão de dólares de crescimento na procura final de têxteis, couro e calçado tem potencial para gerar 20,3 novos empregos, o que é o valor mais alto da indústria transformadora portuguesa”, mostra o estudo “Cadeias de Valor Global e Especialização Vertical: o caso das exportações portuguesas de têxteis, couro e calçado”.

O estudo de Tiago Domingues, técnico superior do GEE (Direção de Serviços de Acompanhamento da Economia Portuguesa), coloca no extremo oposto o sector petrolífero, que apresenta um potencial de criação de 2,2 novos postos de trabalho por cada milhão de dólares de aumento da procura. Sustenta que mais do que comparar stocks de importação e exportação entre países, importa analisar o valor acrescentado. E na explicação volta a remeter para os têxteis e o petróleo: se Portugal exporta produtos petrolíferos, o valor acrescentado bruto é quase nulo e prende-se com a refinação de crude. Já nos têxteis, temos 30 cêntimos de importações para cada euro produzido.

Estes números são de 2014, mas mostram claramente o peso da fileira do têxtil e calçado na economia nacional: “O sector é mais relevante na economia portuguesa do que em qualquer outro país da zona euro em temos de output, emprego e valor acrescentado, e está a recuperar relevância desde 2009”.

Peso versus produtividade

A análise deixa claro que o peso relativo do sector em termos de valor acrescentado em Portugal anda nos 2,4%, contra 0,6% em Espanha ou 0,28% na Alemanha. No emprego, a diferença acentua-se, passando dos 4,9% do país para 0,9% em Espanha ou 0,3% na Alemanha. Nas exportações, a percentagem lusa anda nos 8,1%, descendo para 4,4% em Espanha e 2,8% na Alemanha. Já na produtividade laboral tudo muda e Portugal fica nos 14,2%, enquanto a Alemanha chega aos 49,8% e Espanha aos 29,7%.

Os responsáveis da indústria têxtil e do calçado olham para estes dados com interesse, sem esquecer a trajetória dos últimos anos. O calçado somou oito recordes seguidos na exportação até aos €1,96 mil milhões de 2017 e viu o preço médio por par de sapatos na exportação triplicar, para os €23,29. Os têxteis registam crescimentos de 33% no valor acrescentado (€2,2 mil milhões) desde 2012, a par de aumentos de 50% na faturação por trabalhador (€54.744 mil) e de uma subida de 54% no preço médio da T-shirt de algodão em 10 anos, para os €23,39.

Mas nas duas fileiras fala-se, agora, de “uma mudança de ciclo”. Admitem-se quebras depois do crescimento dos últimos anos. Em 2018, as exportações têxteis ainda aumentaram 2% (€5,3 mil milhões), enquanto o calçado caiu 2,8% (€1,9 mil milhões). A resposta passa pelo design, inovação, tecnologia, serviço ao cliente. “Hoje temos um perfil industrial diferente e podemos ver que todas as empresas que fizeram apostas nos têxteis de alta tecnicidade estão confortáveis”, diz Paulo Vaz, diretor-geral da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. João Maia, diretor-geral da APICCAPS, associação sectorial do calçado, acrescenta: “Um produto atravessa fronteiras para que as fases do processo produtivo sejam executadas onde são mais eficientes. O caminho é cada vez mais estar envolvido em toda a cadeia global de produção e controlar as decisões que são tomadas”.