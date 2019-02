A SIC também vai ser marca de hotel

Dentro do hotel há um estúdio de televisão a funcionar ao vivo, que também pode ser utilizado pelos hóspedes para gravar os seus próprios programas, como festas de aniversário, casamentos ou outros eventos — é uma das muitas ideias que estão na calha para o Hotel SIC, um projeto em que o grupo Impresa se associou à gestora BlueShift, e nesta fase procura um parceiro investidor.

“Criar um hotel com o nome da SIC é uma ideia que estamos a pensar há mais de um ano, e surgiu da força que a marca está a ter junto do público, a par do apelo muito forte que o mundo da televisão, com todo o seu glamour, desperta nas pessoas”, adianta Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do grupo Impresa - que também detém o Expresso. “Somos líderes de mercado, e este bom momento que a SIC vive é a melhor altura para embarcarmos em projetos que valorizam a marca em outros domínios, como o turismo, que também está em grande crescimento.”

Abertura prevista para 2020

Num momento de alta para o mercado da televisão, e em que a Impresa acabou de inaugurar oficialmente o seu novo edifício em Paço de Arcos, o CEO do grupo gostaria que o hotel SIC começasse a ser desenvolvido já em 2019, para poder abrir as portas em 2020. “Quanto mais cedo melhor, mas o prazo ainda não está definido e terá de ser acordado com o investidor, a par das intervenções necessárias”, refere Francisco Pedro Balsemão, frisando que “não somos nem queremos ser peritos em hotelaria, a SIC não vai ser um hoteleiro nem avançar com investimentos imobiliários, não vamos investir capital nosso na construção, pois o nosso core é produzir conteúdos editoriais e audiovisuais”.

O hotel vai funcionar numa “parceria tripartida”, em que a SIC fornece os conteúdos temáticos (o que inclui cedência de material para um novo estúdio) e a BlueShift assegura a gestão em franchise, estando o projeto agora na fase de procurar o “terceiro parceiro”, o investidor que entrará com o ativo.

“Procuramos proprietários ou exploradores de hotéis em Lisboa que vejam neste projeto uma oportunidade de conversão das suas unidades para um conceito único, e que acreditamos terá níveis de rentabilidade muito acima da média do mercado”, garante Filipe Santiago, sócio-administrador da BlueShif, adiantando que “já identificámos cerca de 30 ativos em Lisboa que reúnem as características que consideramos necessárias para a implementação do conceito”.

Como requisitos necessários para o Hotel SIC, destacam-se o facto de ter no mínimo 100 quartos, e uma superfície grande de lobby e áreas comuns com vista a instalar aí o estúdio televisivo que é a âncora do projeto. “Como requisitos preferenciais, gostaríamos que o hotel fosse de fachada transparente, tivesse alguma capacidade para restaurante e bar, e idealmente com um roof top”, avança o responsável da BlueShift.

Filipe Santiago chama a atenção para o facto de o Hotel SIC ser um “conceito disruptivo e que é único no mundo, é a primeira vez que uma estação de televisão dá origem a um hotel, e o nível de inovação aqui vai ser fortíssimo”. E adianta: “Fomos ver projetos internacionais também com uma grande componente tecnológica associada, e estamos mesmo a par do que de melhor se está a fazer no mundo”, dando aqui o exemplo do Hotel Star Wars da Disney que vai abrir em Orlando, nos Estados Unidos, já este ano.

Novo estúdio da SIC vai funcionar dentro do hotel

Uma condição fundamental para o Hotel SIC é ter uma localização central em Lisboa, até pelo estúdio que vai funcionar em complemento com o de Paço de Arcos. “Se queremos ter um estúdio de televisão a funcionar no hotel obriga a que efetivamente exista uma proximidade física com a vida da SIC”, salienta Filipe Santiago, frisando tratar-se da mais emblemática entre as 17 experiências pensadas para o hotel e envolvendo meios audiovisuais.

“Quem entra no lobby do hotel fica imerso no mundo da televisão e pode ver o que se passa nos estúdios. As oportunidades de cruzamento entre a vida do hotel e a programação da SIC são infinitas”, faz notar o responsável da BlueShift. “E além dos estúdios terem produção real, também podem ser criadas experiências em que os clientes tiram proveito do espaço”. Estando o hotel “fortemente ligado à produção da SIC” também serve de palco a lançamento de programas, entrevistas e outros eventos.

“Neste hotel há uma forte componente aspiracional, que será alimentada pela própria presença das estrelas SIC, com quem as pessoas se poderão cruzar em momentos de trabalho ou de lazer”, lembra ainda Filipe Santiago.

Usar o hotel para “eventos com caras conhecidas” também é destacado por Francisco Pedro Balsemão. “O nosso modelo de negócio aqui vai ser através de royalties, é uma fonte de receita nova que queremos explorar e achamos que será um sucesso para a marca SIC, que já tem muita força.”