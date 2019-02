Turismo. Saiba como os cartões de crédito podem dar viagens de graça

Se gastar 380 euros mensais em compras de supermercados ou outras lojas, ao fim de 35 meses acumula milhas suficientes para uma viagem gratuita de ida e volta a Moscovo – pagando com um cartão de crédito que dê uma milha aérea por cada euro gasto. E quem gaste mensalmente 850 euros mensais, em 30 meses poderá viajar sem custos até Cabo Verde, caso o seu cartão lhe atribua duas milhas por cada euro gasto e contando com outras bonificações. Oferecer benefícios ao nível de viagens, hotéis ou restaurantes é uma tendência crescente no mercado dos cartões de crédito, nem sempre conhecida por parte dos consumidores.

Em Portugal, há cinco instituições financeiras que oferecem cartões de crédito com milhas aéreas associadas – Santander, Millennium bcp, Caixa Geral de Depósitos, Wizink e Unicre (co-branded) – e cada uma tem um programa próprio para usufruir destas regalias nos seus diversos cartões, cujas características se encontram discriminadas na tabela abaixo, que resulta de uma análise do simulador de produtos bancários ComparaJá.pt :

“Em termos gerais, a lógica associada a cada um destes cartões assenta num número de milhas aéreas específico (entre uma e duas) por cada um euro que é gasto. Exemplificando: se se optar por um dos cartões que oferecem o maior número de milhas – como é o caso do Platinum do Santander ou do TAP Platinum do Millennium bcp, com duas milhas por cada euro –, ao fazer uma compra de 300 euros acumulam-se 600 milhas”, segundo explica a ComparaJá.pt.

Uma advertência é enfatizada pela plataforma de comparação de produtos de crédito: há que ter em atenção ao período durante o qual as milhas acumuladas ficam disponíveis, e que é limitado. Podem caducar ao fim de 36 meses (nos cartões do Santander, Millennium bcp e UNICRE) ou de 60 meses (WiZink). No mercado, há uma solução que oferece aqui validade ilimitada mediante certas condições: é o caso da Caixa Geral de Depósitos, “que pode ser a ideal para quem não viaja tão frequentemente, mas que, quando o faz, realiza voos de longo curso, que são mais dispendiosos e que, por conseguinte, requerem um maior número de milhas acumulado”, esclarece José Figueiredo, diretor-geral do ComparaJá.pt.

Neste campo, o consumidor não deve olhar apenas o número de milhas que se acumulam mas também o período de validade, “isto porque, por exemplo, no caso dos cartões TAP Gold e TAP Platinum, estes oferecem, respetivamente, 1,25 e duas milhas por euro gasto, mas o cliente dispõe de três anos para dar uso às milhas acumuladas”, aponta o simulador.

E além da acumulação das milhas, com as compras que se vão pagando com o cartão existem três vantagens adicionais para o consumidor, frisa a ComparaJá.pt:

* Em primeiro lugar, existem as chamadas milhas de permanência, que premeiam o cliente por estar “fidelizado” à instituição financeira e pela sua “antiguidade” como utilizador do cartão, sendo o caso das soluções TAP Classic (mil milhas por cada ano de permanência), TAP Gold (duas mil milhas por cada ano) e TAP Platinum (quatro mil milhas por cada ano).

* Em segundo lugar, destacam-se as milhas recebidas por atingir determinados objetivos de compras: o Miles & More Classic e o Miles & More Gold, ambos da CGD, oferecem 100 milhas por cada compra igual ou superior a 500 euros; já os cartões TAP Classic, TAP Gold e TAP Platinum do Millennium bcp concedem mil milhas por cada 5000 euros em compras. O cartão SATA Gold do Santander também se evidencia aqui ao oferecer 150 milhas por cada mil milhas acumuladas. Por seu turno, o WiZink Rewards oferece 500 milhas por cada 5000 euros em compras semestrais.

* Dentro das vantagens adicionais, há que ter atenção às milhas de adesão, que são oferecidas pela instituição financeira no momento em que o cliente adere ao cartão. Existem cinco cartões que não dão esta benesse – o Platinum e o Premium Travel do Santander, bem como o WiZink Rewards e o cartão Halcon da Unicre.

QUANTAS MILHAS SÃO NECESSÁRIAS PARA TER UM VOO A CUSTO ZERO?

Selecionando cinco aeroportos nacionais (Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada) e seis grandes aeroportos de destino nos diversos continentes (Rio de Janeiro, Argélia, Moscovo, Toronto, Barcelona e Praia), o ComparaJá.pt fez uma simulação para apurar, face à atual oferta de cartões de crédito no mercado, quantas milhas é preciso acumular para uma viagem de ida e volta sem custos, no pressuposto de se fazerem voos diretos e em classe económica:

Para viajar do Porto ao Rio de Janeiro, é preciso acumular no mínimo 70 mil milhas aéreas (a quem for cliente do Santander ou da WiZink) e no máximo 155 mil (com a solução do Millennim bcp/TAP, e neste caso viajando em época alta).

No programa Miles & Go da TAP (associado a cartões do Millennium bcp), a ComparaJá.pt destaca ainda que “existe uma particularidade, uma espécie de ‘saving season’, uma época de promoção de voos que é definida anualmente pela própria TAP, tendo-se selecionado os voos realizados tanto nestas alturas como na chamada época alta (‘high season’)”.

A tabela permite também verificar que os programas Miles & More e WiZink Travel são os únicos que abrangem todos os destinos selecionados, sendo que o percurso Porto-Rio de Janeiro é o que necessita de mais milhas (80 mil no primeiro caso e 70 mil no segundo).

Na tabela não se incluíu o programa Voyager do cartão Halcon, “porque este apenas permite viajar para destinos pré-definidos pelo próprio regulamento consoante as milhas que o consumidor atinge. Por exemplo, na acumulação de 5000 milhas é oferecido um bilhete de avião Air Europa Lisboa-Madrid, ida e volta”, refere a plataforma de comparação de produtos bancários.

ATENÇÃO AOS CUSTOS DE ANUIDADE E À TAEG

Para tirar o máximo proveito de um cartão de crédito é necessário que este seja direcionado para as necessidades de cada consumidor específico – e “uma pessoa que faz muitas compras regularmente deve verificar se o seu cartão possui um sistema de pontos ou descontos que o recompense pela utilização ou até ‘cashback’, para receber de volta uma parte do que gastou”, adverte a ComparaJá.pt.

Da mesma forma, “uma pessoa que viaja muito deve privilegiar um cartão com milhas aéreas que lhe permita ter viagens por um preço inferior ou até, em certos casos, sem nenhum custo”, aconselha a plataforma, frisando que “estes cartões funcionam assim numa ótica de atribuição de uma ou mais milhas por cada um ou mais euros gastos”. E consoante o cartão que se escolher, os benefícios podem ultrapassar a acumulação de milhas e incluir outras regalias.

Com os portugueses a aderir cada vez mais às deslocações turísticas, “os programas de milhas associados aos cartões de crédito tornam-se uma forma prática de poupar nas férias e de otimizar o orçamento mensal”, nota José Figueiredo, diretor-geral do ComparaJá.pt, sublinhando que “o consumidor deve ter em conta igualmente que as milhas podem ser trocadas por outros benefícios, como ‘upgrades’ nos voos (por exemplo, trocar uma passagem de classe económica por uma em classe executiva), ter prioridade no check-in ou acesso às zonas lounge nos aeroportos”.

“No momento de escolher um produto desta natureza, é importante ter em conta outros fatores que não apenas as milhas aéreas ganhas, tais como a anuidade do cartão ou a TAEG”, salienta o responsável da plataforma, lembrando que “não adianta escolher um cartão apenas pelo número de milhas que se acumula ou pela oferta de adesão se os custos que se tem com o produto forem demasiado elevados ao ponto de não compensarem”.

João Figueiredo frisa ainda que “muitos bancos obrigam à contratação de um cartão de crédito para atribuírem uma bonificação no spread do crédito à habitação”. E para quem se encontra nesta situação “e além disso gosta de viajar, mais vale escolher um cartão que tenha associado um programa de milhas aéreas, pois assim sai a ganhar duplamente”, conclui.