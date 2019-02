Siderurgia investe €80 milhões na fábrica do Seixal

Há cinco anos admitiu fechar as portas da Siderurgia Nacional (SN), nas unidades do Seixal e da Maia, devido aos elevados custos energéticos inerentes à sua atividade, mas agora a administração da empresa tem em curso investimentos de €80 milhões, o que coloca, desde já, totalmente de lado a hipótese de encerramento. Estes investimentos destinam-se a reduzir o impacte ambiental da atividade da empresa e, por outro lado, otimizar processos produtivos. Cerca de sete milhões de euros serão utilizados na construção de um parque fotovoltaico para reduzir a fatura com eletricidade.

“A nossa intenção é, claramente, o reforço da presença em Portugal e é por isso que temos em curso aquele volume de investimento que considero muito ambicioso”, frisa Álvaro Alvarez, administrador da SN.